Обанкротившийся тамбовский дорожник Анатолий Струков обжаловал изъятие спортивного Mercedes в счет долгов

Владелец обанкротившегося дорожного предприятия в Тамбовской области ООО «Автодор-Тамбов» Валерий Струков, который и сам проходит через процедуру банкротства как физлицо, пытается отменить решение об изъятии у него премиального спортивного автомобиля Mercedes-Benz CLS 63 AMG 4Matic на номерах Р034РР68. Соответствующую жалобу разорившийся бизнесмен подал в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд. Как сообщается в его картотеке, заявление оставлено без движения до 31 октября, так как господин Струков недоплатил госпошлину — приложил к иску квитанцию только на 7,5 тыс. руб. вместо необходимых 10 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Спорный фиолетовый Mercedes-Benz CLS 63 AMG 4 Matic 2014 года выпуска — это максимальная спортивная комплектация премиального седана, оснащенная двигателем V8 рабочим объемом 5,5 литра c двумя турбинами мощностью 585 л. с. Средняя стоимость модели этого года, по оценке «Авто.ру»,— 4,2–6,1 млн руб.

Господин Струков пытается обжаловать в апелляции решение Арбитражного суда Тамбовской области. Арбитраж 25 августа определил изъять автомобиль из собственности бизнесмена и передать финансовому управляющему Юлии Шиндясовой (все имущество банкрота поступает в конкурсную массу, которой распоряжается управляющий.— «Ъ-Черноземье»). По решению суда Анатолий Струков должен отдать автомобиль, ключи зажигания и документы на машину. По данным страховой, которые есть в материале дела, на автомобиле ездит дочь бизнесмена Мария (Анатольевна) Антюфеева.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», в сентябре суд признал ООО «Автодор-Тамбов» банкротом по иску местного ООО «Сервисагро». Поводом для иска стал долг в 8,5 млн руб.

В процедуре банкротства находится и господин Струков лично. Промсвязьбанк потребовал признать его несостоятельным из-за долга в 18,6 млн руб. В июне бизнесмен официально стал банкротом, в отношении него ввели процедуру реализации имущества. Последнее заседание по делу прошло 8 октября, но его итоги в картотеке арбитража пока не опубликованы.

Сергей Калашников