В Ярославской области платными парковками за сутки воспользовались 4 тысячи раз

В Ярославской области с 25 декабря функционирует единое парковочное пространство. За первый день сервисом воспользовались более 4 тыс. раз, сообщил губернатор Михаил Евраев.

«На сегодня оформлено более 850 льготных и резидентных разрешений на пользование единым парковочным пространством. У нас работает горячая линия по номеру 122, добавочный 13. Операторы готовы ответить на вопросы о едином парковочном пространстве и предоставить всю необходимую информацию»,— добавил губернатор.

Директор ГКУ ЯО «Центр организации дорожного движения» Кирилл Крюков отметил, что система работает стабильно, сбоев не наблюдается.

«Люди активно пользуются парковочными зонами. И мы видим спрос: где-то он выше, где-то ниже. Уверен, что многие уже заметили, как центральные улицы городов преобразились, дороги стали более разгруженными и не наблюдается очагов хаотичной парковки транспортных средств. В то же время мы продолжаем улучшать сервис и качество услуг, опираясь на комментарии и отзывы»,— прокомментировал господин Крюков.

Согласно установленным правилам, оплатить парковку можно до 23:59 текущих суток без штрафных санкций через интернет-портал, мобильное приложение «ЯПарковка», банкоматы и СМС. Жителям Ярославской области предоставляется скидка 50% на почасовую оплату парковки, но не более 4 часов в одной зоне.

Многодетные семьи, участники специальной военной операции и ветераны боевых действий имеют право на скидку 60%, а для инвалидов парковка на специально отведенных местах остается бесплатной.

Стоимость часа парковки зависит от города, зоны и категории транспортного средства. В Ярославле тарифы варьируются от 50 до 300 руб., в Рыбинске — от 40 до 240 руб., а в Ростове, Угличе и Переславле — от 30 до 180 руб.