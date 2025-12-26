Двух учеников арестовали за планы напасть на школу в Домодедово

Домодедовский городской суд арестовал на один месяц и 30 суток (до 23 февраля 2026 года) двух несовершеннолетних, планировавших совершить нападение на школу. Их обвинили в покушении на убийство двух и более лиц, сообщили в пресс-службе подмосковных судов.

Следствие считает, что школьники планировали убить учеников и сотрудников школы, в которой учится один из обвиняемых. Для этого они заказали ножи, топоры и крепления для телефонов на голову. В дальнейшем, считают правоохранители, несовершеннолетние должны были получить пистолеты.

Отмечается, что подростки были подписаны на Telegram-каналы, где распространялись жестокие идеи и публиковали посты о нападениях на школы. Фигуранты написали одному из пользователей и попросили помощи в организации нападения. Собеседник злоумышленников посоветовал им, какое холодное оружие брать.

В декабре 2025 года произошло два вооруженных нападения на школы в России. 15 декабря в Санкт-Петербурге 15-летний подросток напал с ножом на учительницу, а затем попытался покончить с собой. Пострадавшая и ученик выжили, последнего арестовали по обвинению в покушении на убийство. На следующий день в Подмосковье девятиклассник ранил охранника школы и убил ученика четвертого класса.

Никита Черненко