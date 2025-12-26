ВТБ продаст ТЦ «Весна» и несколько корпусов в «Невской ратуше» в 2026 году

ВТБ (MOEX: VTBR) решил продать в 2026 году торговый центр «Весна» в Москве и несколько корпусов комплекса офисных зданий в Санкт-Петербурге «Невская ратуша». Об этом сообщил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«"Невская ратуша", возможно, пойдет вперед, ТЦ "Весна" чуть позже»,— сказал господин Пьянов журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Точные сроки продажи он не уточнил.

Ранее ВТБ уже продал несколько непрофильных активов. В декабре была закрыта сделка по продаже компании «Галс Кузнецкий Мост», которой принадлежат права на строительство жилого комплекса «Рождественка 8» на Кузнецком Мосту в Москве.

В декабре группа также продала отель Courtyard by Marriott Kazan Kremlin в историческом центре Казани, в октябре — отель Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park на севере Москвы.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Банк вышел из гостиницы».