У проекта ЖК «Рождественка 8» в центре Москвы сменился владелец

Связанный с девелопером Sminex «Специализированный застройщик “Джоуль”» купил у входящего в группу ВТБ «Галс-Девелопмента» компанию «Галс Кузнецкий Мост». Ей принадлежат права на строительство жилого комплекса «Рождественка 8» на Кузнецком Мосту в Москве. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса».

Сделка состоялась 12 декабря. Информацию «Ведомостям» подтвердили представители сторон. Сумма не разглашается. Партнер агентства NF Group Марина Малахатько оценила сумму сделки примерно в 8 млрд руб. В компании IBC Real Estate — в 16–17 млрд руб. Выручка от продажи квартир, по мнению экспертов, составит 65–68 млрд руб.

Жилой комплекс расположится на пересечении улиц Кузнецкий Мост и Рождественка. Он объединит семь домов высотой от двух до десяти этажей. В комплексе будет 115 квартир от 61 кв. м до 426 кв. м, включая варианты с террасами, пентхаусы, трехуровневые таунхаусы с личным входом и лифтом. Фасады зданий выполнят из натурального камня, архитектурного бетона и ригельного кирпича.