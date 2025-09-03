В состав Воронежа могут войти 34 га лесных поселков

Рослесхоз согласовал перевод 34 га лесных поселков в границы Воронежа, а также — включение 46 га в границы населенных пунктов в восьми районах области. Об этом сообщило казенное учреждение региона «Лесная охрана».

Три поселка Савальского лесничества и один поселок Сомовского лесничества общей площадью 19 га уже включили в границы населенных пунктов Грибановского, Новоусманского и Терновского районов. Это отражено в ЕГРН.

Это первый итог работы соответствующей комиссии. В соответствии с Градостроительным кодексом России она также разрабатывает предложения о дальнейшем развитии лесных поселков. «После перевода лесных поселков в земли населенных пунктов у жителей появляется возможность оформить права на земельные участки под существующими объектами недвижимости, находящимися в их собственности»,— рассказали в «Лесной охране».

В конце 2024 года гордума Воронежа приняла доработанный генплан Воронежа. Прошлым летом Верховный суд отменил генплан Воронежа на 2021–2041 годы по иску беспартийного депутата Алексея Панфилова. Такое решение приняли из-за того, что в границы Воронежа были неправомерно включены 583,98 га земель лесного фонда. В доработанном документе городские власти предложили сформировать 2,8 тыс. га новых озелененных территорий, а статус городских лесов присвоить 656,42 га лесфонда.

Алина Морозова