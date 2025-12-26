Россиянку освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме

Гражданку России освободили из мошеннического колл-центра в Мьянме, где ее незаконно удерживали. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Таиланде. Ее сопроводят в Бангкок для дальнейшего вылета в Россию.

В середине декабря вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников сообщил, что в Мьянме похитили российскую фотомодель и удерживают ее в рабстве. По его словам, сначала модели предложили работать в Таиланде, а затем под предлогом собеседования отправили в Мьянму, где забрали документы и заставили работать в мошенническом колл-центре. Помимо россиянки в колл-центре незаконно удерживают еще около 200 человек, сообщал господин Мельников. О похищении еще трех россиян для работы в мошенническом колл-центре Мьянмы стало известно 16 декабря.