Фотомодель из России похитили в Мьянме и удерживают в рабстве в колл-центре

Российскую фотомодель похитили в Мьянме. Сейчас девушку удерживают в рабстве местные жители. Об этом сообщил вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников. Похитители требуют $10 тыс. за ее освобождение.

«У девушки отобрали все документы и вывезли в мошеннический колл-центр, где заставляют работать против ее воли»,— рассказал господин Мельников (цитата по ТАСС). По его словам, модель похитили после того, как ей предложили работать в Таиланде. По приезде туда девушку сразу отправили в Янгон под предлогом собеседования, после чего у нее силой забрали документы.

Как сообщил вице-президент ЕКЦС, помимо россиянки в колл-центре незаконно удерживаются еще около 200 человек. Тех, кто отказывается от работы, избивают, угрожают и пытают электрошокером. Господин Мельников сообщил, что попросил руководителя 3-го азиатского департамента МИД РФ Людмиле Воробьевой содействовать в возвращении похищенной россиянки на родину.