Трех россиян похитили в Мьянме для рабской работы на телефонных мошенников

Трое российских граждан были похищены на территории Мьянмы, сообщили в консульском отделе посольства РФ. Предположительно, россиян попытаются привлечь к принудительной работе в мошеннических колл-центрах.

О происшествии сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатов. По их словам, сейчас «в работе находятся три аналогичных обращения по гражданам России от их родственников и знакомых». В посольстве заверили, что в МИД Мьянмы направлены ноты, дипмиссия поддерживает контакт с представителями местных властей.

Когда и при каких обстоятельствах могли быть похищены соотечественники, в посольстве не уточнили. Однако ранее вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за границей Иван Мельников рассказал ТАСС о похищении российской фотомодели. По его словам, девушка сперва прилетела в Таиланд, а затем отправилась в город Янгон в Мьянме — туда ее заманили под предлогом собеседования. По словам господина Мельникова, у россиянки отобрали документы и принудили работать в колл-центре. Утверждается, что за ее освобождение потребовали выкуп в размере $10 тыс. Утверждается, что в том колл-центре содержатся около 200 человек, которых избивают и пытают электрошокером в случае неподчинения.