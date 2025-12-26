На виду — роботы, а важна энергетика

Человекоподобные роботы — самый заметный научный инфоповод, показали результаты опроса, проведенного телеканалом «Наука». При этом наиболее значимыми для будущего человечества россияне назвали развитие зеленой энергетики и практические результаты применения квантовых компьютеров.

Важные и популярные

Результаты ежегодного опроса, посвященного ключевым научным событиям уходящего года, представила 26 декабря пресс-служба телеканала «Наука».

В исследовании участвовали 1600 респондентов со всей России. Им было предложено оценить, слышали ли они о наиболее значимых, по мнению научного сообщества, событиях 2025 года, а также определить их важность по пятибалльной шкале. Онлайн-опрос по заказу телеканала «Наука» 11–18 декабря провел Институт современных медиа (MOMRI), выборка респондентов была квотная по полу, возрасту, типу поселения и федеральному округу.

Самыми узнаваемыми научными событиями 2025 года по результатам опроса оказались презентации человекоподобных роботов с самообучающимся искусственным интеллектом, которые начали применяться в промышленности и быту. О таких презентациях знают 79% опрошенных. При этом по уровню значимости для человечества прогресс в сфере роботизации занял пятое место в рейтинге, со средней оценкой 4,18 балла из 5.

Вторым по узнаваемости стал межзвездный объект 3I/ATLAS, движущийся через Солнечную систему со скоростью 68 км/с. О нем и дискуссиях о его происхождении оказались осведомлены 44% респондентов. По значимости для человечества эта тема заняла в рейтинге седьмое место.

38% опрошенных слышали новости о том, что в 2025 году системы искусственного интеллекта демонстрировали признаки самосохранительного поведения: зафиксированы случаи обмана и шантажа разработчиков под угрозой отключения, а также применения роботом оружия против человека. Оценку значимости эти сообщения получили сравнительно высокую — заняли третье место в рейтинге (4,28 балла).

Наиболее важным для человечества научным событием 2025 года (4,47 балла) респонденты назвали новость о том, что производство электроэнергии из возобновляемых источников впервые превысило объем выработки угольных электростанций. Впрочем, осведомлены об этом оказались лишь 31% участников исследования.

На втором месте по важности (4,47 балла) — практические результаты применения квантовых компьютеров в моделировании физических и других процессов, о которых осведомлены 30% респондентов.

На средних строчках оказались результаты в области генной инженерии, в том числе воссоздание вида, вымершего около 12 тыс. лет назад,— ужасного волка (Aenocyon dirus), а также выведение «огромной шерстистой мыши», наделенной чертами ДНК шерстистого мамонта, в рамках исследований по возрождению этого вымершего животного. Рядом с ними — открытия в сфере биологии и зоологии, в том числе обнаружение более 30 новых видов животных в Южном океане.

Наименее известными для широкой аудитории в России оказались фундаментальные результаты в области космологии и астрономии. Лишь 15% россиян были осведомлены о результатах коллаборации DESI, которые указывают на необходимость пересмотра стандартной космологической модели. При этом значимость этих результатов была оценена высоко — 4,19 балла. Похожая ситуация и с первыми наблюдениями новой обсерватории Веры Рубин в Чили, за короткий промежуток времени обнаружившей более 2100 новых астероидов.

Наконец, результаты опроса показали: если в 2021–2022 годах о научных новостях было более информировано старшее поколение, то сейчас разрыв между возрастными группами практически исчез, а по некоторым темам аудитория в возрасте до 35 лет оказывается более осведомленной. Мужчины при этом остаются осведомленнее женщин.

Мнение ученых

5–22 декабря телеканал «Наука» провел еще один опрос — экспертный, с 50 учеными, представляющими различные области знания. Им было предложено назвать важнейшие для мировой науки события уходящего года.

«В первую очередь они говорили не о конкретных открытиях, а о формировании устойчивых научных трендов, определяющих развитие науки на годы вперед. Важное место среди них занимает стремительное расширение роли искусственного интеллекта, который все более широко используется для моделирования сложных физических и биологических систем, проектирования новых материалов и лекарств, а также для решения задач, ранее считавшихся недоступными классическим вычислениям»,— отмечают в пресс-службе телеканала.

Не менее значимым направлением ученые назвали фундаментальные исследования устройства Вселенной, ставшие продолжением трендов последних лет. Так, в 2025 году получены новые данные о динамике темной энергии, подтверждены ключевые положения общей теории относительности при слиянии черных дыр, а также существенно расширены наблюдения ранней Вселенной с помощью телескопа «Джеймс Уэбб». Эти результаты указывают на то, что современная космология стоит на пороге пересмотра базовых представлений о структуре и эволюции мира.

В прикладных науках внимание исследователей сосредоточено на энергетике и новых материалах. В фокусе — развитие возобновляемых источников энергии, твердотельных батарей, высокоэнтропийных и двумерных материалов, а также интеграция ИИ в их проектирование. В биомедицине продолжается развитие технологий геномного редактирования, новых иммунологических механизмов, технологий ранней диагностики и профилактики заболеваний.

Подробные итоги проведенного экспертного опроса будут представлены на сайте телеканала «Наука» в январе 2026 года.