Ставрополье в 2025 году ввело свыше 1,8 млн кв. м жилья

Вице-премьер Марат Хуснуллин подвел итоги года в строительной отрасли России. Страна построила около 107 млн кв. м жилья, несмотря на высокие ставки. Льготная ипотека сыграла ключевую роль в этом успехе, пишет пресс-служба минстроя Ставропольского края.

Регион ввел в эксплуатацию 1,8 млн кв. м жилья за январь-ноябрь 2025 года. Это 95,2% от показателя прошлого года, хотя индивидуальное жилищное строительство сократилось. Многоквартирные дома выросли до 643,5 тыс. кв. м, что на 0,5% превысило 2024 год. Лидерами по вводу стали Ставрополь, Шпаковский округ, Предгорный округ, Ессентуки, Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Минеральные Воды и Георгиевск. Годовой план край перевыполнил на 40%. За девять месяцев ввели 1,6 млн кв. м, из них свыше 1 млн кв. м — ИЖС и 592 тыс. кв. м — МКД, что на 14% больше прошлого года. Ставропольский край занял 13-е место в России и первое в СКФО.

Марат Хуснуллин отметил вклад льготной ипотеки. Она стимулировала спрос даже при дорогих кредитах. В Ставрополье изменения в законах усилили защиту дольщиков и распространили ее на ИЖС с 2025 года. Объем строительства вырос на 8% до 1,9 млн кв. м, хотя спрос на недвижимость упал на 13%. В Кисловодске прирост составил 1,6 раза. Ставрополь сдал 628 тыс. кв. м, или 35,2% от краевого объема.

Дорожная сеть тоже развивается. Россия отремонтировала и построила 28 тыс. км дорог за год — на 14% больше 2024-го. Все регионы подписали меморандумы на шесть лет. Ставрополье вписывается в нацпроект «Инфраструктура для жизни». Край планирует 8 млн кв. м жилья к 2030 году и выполнил 20% плана. С 2019 по 2024 год ввели 9,2 млн кв. м.

Все регионы утвердили программы для 2160 опорных пунктов. Там живет 70% населения. Качество жизни вырастет на 30% к 2030 году и на 60% к 2036-му. Ставрополье активно строит инфраструктуру: в 2025-м достроили четыре МКД для переселенцев из аварийного фонда. Эксперты прогнозируют рост цен на жилье в крае из-за дефицита предложения. Марат Хуснуллин предупредил: в 2026 году введут 103 млн кв. м по России.

Станислав Маслаков