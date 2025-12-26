Аферу выявили на томографе

Как стало известно «Ъ», в Москве к пяти годам условно и штрафу в размере 500 тыс. руб. за закупку для Минобороны медтехники по завышенной цене приговорен бывший главный бухгалтер компании «Стройхимпроект» Виктор Билько. Нанесенный государству ущерб составил почти 50 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера ООО «Стройхимпроект» Виктора Билько, обвинявшегося в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), рассматривалось в Замоскворецком суде столицы ровно год. В итоге судья Ирина Зорина сочла вину подсудимого в махинациях с поставкой Минобороны медоборудования доказанной и назначила ему наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и штраф в 500 тыс. руб.

Как уже рассказывал «Ъ», речь в материалах уголовного дела, которое вело ГСУ ГУ МВД по Москве, шла о контракте, заключенном в 2019 году на поставку, монтаж и пусконаладку магнитно-резонансного томографа в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны на Комсомольском проспекте Москвы. Заказчиком выступало ГВСУ по специальным объектам, которым в то время руководил Андрей Белков. Для исполнения контракта, оцениваемого в 121,7 млн руб., последний привлек свою знакомую Елену Ляхович, которая являлась гендиректором ООО «Стройхимпроект». Для компании Елены Ляхович это была непрофильная работа, но она взялась за нее, рассчитывая закрепиться на рынке поставщиков военного ведомства.

Как следует из материалов дела, по просьбе Андрея Белкова Елена Ляхович подыскала возможного поставщика томографа — дилера немецкой компании, которая из-за санкций была вынуждена уйти с российского рынка. Чтобы обойти санкции, а заодно и увеличить стоимость контракта, фигуранты, по версии следствия, привлекли посредника. В частности, договор на поставку томографа был заключен не напрямую со «Стройхимпроектом», а с аффилированным с ним ООО «Партнер Плюс», где учредителем была сама Елена Ляхович, а руководителем — ее доверенное лицо. Затем, как посчитали правоохранители, при непосредственном участии господина Белкова оформили проведение тендера, победитель которого был заранее известен. По фиктивным документам подставной руководитель «Партнер Плюс» получил всю причитающуюся по контракту сумму (121,7 млн руб.), реальная же стоимость аппарата, по версии следствия, составляла немногим более 73 млн руб.

Из троих фигурантов этого расследования свою вину полностью признала только Елена Ляхович, которая также возместила причиненный ущерб — порядка 48 млн руб. Она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве и в особом порядке получила четыре года условно со штрафом в размере 360 тыс. руб.

Главный бухгалтер «Стройхимпроекта» Виктор Билько, подписи которого, как установило следствие, стоят на всех финансовых документах по этому контракту, свое участие в афере, по данным «Ъ», то признавал, рассчитывая заключить досудебное соглашение, то по каким-то причинам отказывался от этого намерения.

В конечном итоге вину он признал якобы лишь частично.

Отметим, что сейчас в Замоскворецком суде та же судья Ирина Зорина слушает уголовное дело в отношении предполагаемого организатора преступления Андрея Белкова. В отличие от сообщников, его обвиняют не в мошенничестве, а в злоупотреблении должностными полномочиями при исполнении гособоронзаказа с причинением тяжких последствий (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ), за что ему грозит до десяти лет лишения свободы. Своей вины подсудимый не признает, а его адвокат настаивает, что заключение с ООО СХП госконтракта не причинило ущерба ни государству, ни ФГУП «ГВСУ по специальным объектам». «Напротив, в условиях санкций Андрей Белков смог выполнить поставленные Минобороны задачи, приобретя томограф по максимально низкой цене, чем значительно сэкономил бюджетные средства»,— заявил «Ъ» его защитник.

Олег Рубникович