Путешествие в Рождество

Спрос на новогодние путешествия в этом сезоне продемонстрировал уверенную положительную динамику. Об итогах бронирований турпоездок на зимние праздники — в материале «Ъ-Review».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ Фото: Степан Кулинич, Коммерсантъ

Длинные каникулы

На новогодний туристический спрос в этом сезоне повлияли сразу несколько факторов: длинные каникулы, ситуация с курсом рубля и расширение транспортной доступности. По данным Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ), бронирования отелей и других средств размещения самостоятельными путешественниками по России на период новогодних праздников выросли в среднем на 25% по сравнению с прошлым годом, а зарубежные поездки прибавили около 45%.

Ключевым фактором роста стали рекордно длинные новогодние каникулы, которые в этом году составили 12 дней, что дало массу возможностей в выборе формата проведения отдыха — от длительных поездок с использованием отпуска до коротких путешествий после нескольких дней отдыха дома, объясняет директор АТАГ Александр Брагин.

Дополнительным стимулом для выездного туризма стало ослабление курса доллара по отношению к рублю. «Всю осень и в декабре доллар был примерно на 20% дешевле, чем годом ранее. Такая курсовая разница нивелировала ежегодную индексацию цен, и в результате стоимость отдыха за границей по многим популярным направлениям снизилась на 5–10%»,— рассказал Александр Брагин.

Схожую картину фиксируют и онлайн-сервисы бронирования. По данным пресс-службы Level.Travel, объем бронирований туров с датами заезда с 31 декабря по 11 января за 11 месяцев 2025 года вырос на 88% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основной вклад в рост обеспечили зарубежные направления, тогда как количество поездок по России увеличилось на 24%.

Ключевым изменением сезона стала глубина бронирования.

Пик продаж новогодних туров в этом году сместился с октября—ноября на август—сентябрь, и многие туроператоры уже к концу октября фиксировали высокую загрузку гостиниц и транспорта.

«Сентябрь считается наиболее удачным периодом для планирования новогодних поездок: в это время действуют скидки раннего бронирования (до 20%), сохраняются доступные цены на авиабилеты, а туристы могут выбрать удобные даты и форматы размещения. Например, поездки в Карелию часто планируют с учетом обновления расписания РЖД — за 90 дней до поездки»,— пояснила эксперт по путешествиям и член Русского географического общества Юлия Любимова.

Положительную динамику спроса на новогодние путешествия подтверждают и крупные игроки рынка выездного туризма. По словам ведущего специалиста отдела PR туроператора Anex Натальи Паршиной, основной драйвер роста — расширение географии полетов и появление новых доступных направлений за счет увеличения числа регулярных и чартерных рейсов.

Лидеры зарубежных туров

Структура спроса на зарубежные направления на новогодние праздники в этом сезоне смещается в сторону безвизовых и логистически доступных направлений, прежде всего в Азии и на Ближнем Востоке.

По данным Anex, в топ-5 самых популярных пляжных зарубежных направлений на Новый год вошли Вьетнам, Таиланд, Египет, ОАЭ и Шри-Ланка.

При этом лидерами по объему продаж остаются Вьетнам и Таиланд. «Именно Вьетнам показывает наиболее выраженный рост, и это напрямую связано с запуском чартерной программы, которая включает прямые рейсы до Нячанга и Фукуока»,— отметили в PR-отделе туроператора. Значительный прирост демонстрируют ОАЭ, где спрос вырос в два раза, а за пределами первой пятерки заметную динамику показывают Турция и Индонезия.

Наиболее популярным направлением зарубежных зимних туров стал Египет — на него приходится 29% всех проданных новогодних туров, рассказали в Level.Travel. Доля ОАЭ за год выросла с 15% до 19%, тогда как Таиланд, несмотря на небольшое снижение доли с 15% до 13%, по-прежнему входит в тройку лидеров. Турция сохраняет стабильную долю на уровне 6%. Отдельно в Level.Travel отмечают резкий рост интереса к Вьетнаму: доля направления увеличилась с 2% до 6%. «Этому способствовали прямые рейсы, которые теперь выполняются из разных регионов России»,— пояснили в компании. Средний чек тура во Вьетнам этой зимой составляет 266 тыс. руб., что на 16% ниже прошлогодних значений.

Еще одним фактором роста интереса к Азии стал безвизовый режим с Китаем. По данным Level.Travel, доля туров в КНР увеличилась с 3% до 4%, а средняя стоимость новогоднего тура за год снизилась на 13% — до 239 тыс. руб. Это подтверждают и в АТАГ: спрос на поездки в Китай на период новогодних каникул вырос вдвое, страна впервые вошла в пятерку самых популярных зарубежных направлений. Чаще всего туристы бронируют размещение в Шанхае, Пекине и Гуанчжоу, а также в курортной Санье и Гонконге.

Лидером среди стран, которые туристы самостоятельно бронируют на Новый год, по данным АТАГ, является Белоруссия, за ней следуют Таиланд, Турция, ОАЭ и Китай.

Среди других направлений дальнего зарубежья — Италия, несмотря на усложнившийся визовый процесс, а из стран ближнего зарубежья популярностью пользуются Армения, Грузия, Казахстан и Узбекистан.

Эксперты отмечают, что из-за санкций и ограничений авиасообщения туризм в ряд стран для россиян остается затрудненным: поездки в Европу возможны лишь с пересадками, а ужесточение визовых правил ЕС сократило шансы на получение мультивиз. Трансатлантические направления также сталкиваются с логистическими сложностями. Например, турпоток на Кубу ограничен из-за вопросов дозаправки, в частности из-за необходимости для российских авиакомпаний облетать европейскую территорию, хотя этой зимой количество рейсов туда выросло по сравнению с прошлым сезоном.

В поисках новогодней сказки

Поездки по России демонстрируют рост по ряду направлений. По словам Александра Брагина, география поездок по стране продолжает расширяться, а у туристов усиливается запрос на аутентичность. Регионы увеличивают число фестивалей, тематических ярмарок, культурных и гастрономических маршрутов, предлагая разнообразные форматы отдыха. «Отсутствие языкового барьера, необходимости оформлять визы и возможность отправиться в поездку спонтанно, в том числе на автомобиле, поддерживают привлекательность путешествий по России»,— подчеркивает господин Брагин.

Ключевые туристические регионы либо увеличили объем бронирований, либо сохранили показатели прошлого года. По данным АТАГ, в тройке лидеров традиционно остаются Москва и Московская область (+18%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (+23%), а также Краснодарский край (+20%). На эти направления приходится около половины всех бронирований средств размещения по стране. На четвертом месте — Татарстан (+18%), а пятое место делят Калининградская область (+17%) и Нижегородская область (+19%). При этом наиболее значительную динамику показывают Ставропольский край (+30%), Карачаево-Черкесская Республика (+40%), Мурманская область (+32%), Ярославская область (+65%) и Крым (+75%).

Новогодние предпочтения россиян внутри страны охватывают сразу несколько форматов: крупные города с масштабной праздничной программой (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Калининград), малые исторические города Золотого кольца, «сказочные» локации вроде Великого Устюга, а также направления с «настоящей зимой» (Карелия, Мурманская область, Алтай). Существенную долю спроса формируют горнолыжные курорты (Красная Поляна, Архыз, Домбай, Шерегеш), санаторно-курортный отдых и загородные отели со спа-программами.

Благодаря сочетанию зимних активностей, природных ландшафтов и аутентичных впечатлений среди устойчивых лидеров новогоднего сезона остаются Карелия, Кавказ, Алтай, Байкал и Дальний Восток.

По словам Юлии Любимовой, Карелию чаще выбирают как формат семейного отдыха, Кавказ — за сочетание активного отдыха и культурного наследия, а Алтай — за природную эстетику и возможность перезагрузки.

Отдельный интерес сохраняется к Байкалу и Дальнему Востоку, где туристов привлекают уникальные природные локации и гастрономия. При этом Адыгея демонстрирует рост популярности благодаря мягкому климату, термальным источникам и улучшившейся транспортной доступности после открытия аэропорта Краснодара.

Ряд регионов, наоборот, сталкивается со значительным снижением спроса — Таймыр, Магаданская область, Шантарские острова и ряд других удаленных территорий, с которыми в зимний период ограничено авиасообщение. Низкий спрос также фиксируется на поездки в Ненецкий автономный округ, Тыву, Коми, Чувашию и Воронежскую область — в основном из-за недостаточно сформированного новогоднего туристического продукта. «Северный полюс не рассматривается как новогоднее направление — его туристический сезон начинается летом. При этом Антарктида, напротив, популярна именно зимой, так как с декабря по февраль в южном полушарии наиболее благоприятные условия»,— рассказала Юлия Любимова.

Цены решают

Ключевым фактором при выборе поездок остается стоимость. Россияне не отказываются от путешествий, но ищут способы сэкономить — растет доля как ранних бронирований, позволяющих зафиксировать более низкие цены, так и покупок last minute со скидками. Одновременно увеличивается интерес к альтернативным форматам размещения — апартаментам и загородным домам, а также к сервисам бронирования с программами лояльности и кешбэком.

Как следует из данных Level.Travel, средний чек новогодних туров снизился на 4%, до 294 тыс. руб., при этом зарубежные поездки подешевели в среднем на 8%, до 313 тыс. руб., тогда как городские туры по России подорожали на 7%, до 114 тыс. руб. В компании связывают динамику с укреплением рубля, изменением продолжительности поездок и смещением дат отдыха за пределы новогодней ночи. «На прошлый Новый год 60% пользователей просили сервис сгенерировать туры с захватом праздничной ночи. В этом году таких туристов — 54%, стало больше поездок с вылетом после 1 января»,— пояснили в компании.

По данным АТАГ, средний чек за одну ночь в отеле на новогодние праздники в России составляет 8,5 тыс. руб., что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего средний чек вырос в Москве и Краснодарском крае. Самое дорогое новогоднее бронирование внутри страны было зафиксировано в горном кластере Сочи — 1,2 млн руб. за шесть ночей в пятизвездном отеле. В АТАГ подчеркивают, что по зарубежным направлениям общий средний чек смотреть некорректно из-за существенной разницы между странами. «Но если брать страны из топ-5, то в Белоруссии средняя стоимость за одну ночь составила 12,6 тыс. руб. (размер чека увеличился за год на 5%), в Таиланде — 10,3 тыс. руб. (–8%), в Турции — 10,7 тыс. руб. (–5%), в ОАЭ — 22,5 тыс. руб. (–7%), в Китае — 13,6 тыс. руб. (+10%)»,— пояснил Александр Брагин.

В структуре потребления усиливается ориентация на более комфортный отдых: большинство туристов выбирают отели 4–5 звезд, форматы с включенным питанием и all inclusive, тогда как спрос на бюджетное размещение без звезд продолжает снижаться. Новогодние поездки по-прежнему остаются в первую очередь форматом для пар и семей, что подтверждает устойчивый характер праздничного туристического спроса и его фокус на качестве, а не на минимизации расходов.

После праздников

На фоне меняющихся потребительских привычек и макроэкономических факторов в туристической отрасли в последние месяцы наметился ряд устойчивых тенденций, которые будут определять спрос и поведение путешественников в кратко- и среднесрочной перспективе.

Прежде всего продолжит расти роль онлайн-сервисов бронирования, особенно среди туристов, планирующих поездки заранее. Увеличение глубины бронирования уже фиксируется на горизонте от нескольких месяцев до весенне-летнего сезона 2026 года, что свидетельствует о более стратегическом подходе к планированию отдыха.

Одновременно повышаются требования со стороны клиентов к качеству сервиса. Гендиректор Level.Travel Дмитрий Малютин отмечает, что так называемых прайс-хантеров — туристов, которым практически все равно, куда и когда ехать на отдых, лишь бы дешево,— стало заметно меньше. «Бюджетных предложений на рынке не так много, за последние годы ощутимо изменился средний чек на поездки. Люди иначе подходят к вопросу организации отпуска: важнее становится баланс цены и качества услуг, пользователи онлайн-сервисов делают выбор взвешенно, подолгу изучая все опции»,— отмечает эксперт.

Для новогоднего и зимнего туризма отдельным трендом становится рост интереса к арктическим регионам. В сообществе туроператоров «Большая страна» рассказали об увеличении спроса на туры в Мурманскую и Архангельскую области на 15–20% из-за пика 11-летнего солнечного цикла, когда ученые прогнозируют максимальную активность полярных сияний в период с 2024 по 2026 год.

«В это время солнечная активность достигает максимума, корональные выбросы вызывают геомагнитные возмущения и создают яркие полярные сияния. Это делает поездки в Заполярье особенно привлекательными для любителей природных явлений»,— пояснила Юлия Любимова.

Параллельно сохраняется интерес к зимним активностям и труднодоступным регионам, а также к форматам с высокой добавленной ценностью — железнодорожным круизам, гастрономическим маршрутам и событийным программам. Смещение спроса в пользу малых городов и нестандартных направлений, а также развитие событийного туризма — фестивалей, ярмарок и праздничных программ — формируют новый фокус рынка: туристы все чаще выбирают впечатления и уникальный опыт, а не только базовое размещение.

Анна Александрова