Наплавной мост в Воронежской области установит местная фирма за 146 млн рублей

Министерство дорожной деятельности Воронежской области заключило с местным ОАО «Павловский судостроительно-судоремонтный завод» контракт для модернизации и установки понтонного моста через реку Дон в селе Старая Хворостань, соединяющего участок дороги «Давыдовка — Аношкино» с селом Селявным в Лискинском районе. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Компания стала единственным участником аукциона, снизив начальную цену с 146,3 млн до 145,5 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Победитель тендера обязан с даты заключения контракта до 31 мая 2027 года установить понтонный мост длиной 122,2 м и шириной 11 м, обеспечивающий круглосуточное сообщение. На сооружении должны быть предусмотрены реверсивная полоса для легкового транспорта и одностороннее регулируемое движение для грузовых и пассажирских автомобилей массой до 32 т. Параллельно подрядчик обязан обустроить безопасный проход для двустороннего движения пешеходов. В период навигации мост будет регулярно разводиться для пропуска судов в любое время суток.

По данным Rusprofile, ОАО «Павловский судостроительно-судоремонтный завод» было зарегистрировано в Павловске Воронежской области в июне 1996 года. Основной вид деятельности — строительство кораблей, судов и плавучих конструкций. Уставный капитал — 1,6 тыс. руб. Собственники не раскрываются. Гендиректором выступает Надежда Маринкина. 2024 год компания завершила с выручкой 281 млн руб. и чистой прибылью 32 млн руб.

Накануне «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Тамбовавтодор» объявил аукцион на капремонт моста через реку Лесной Воронеж за 203,1 млн руб.

Кабира Гасанова