В Воронежской области на установку понтонного моста направят 146 млн рублей

Министерство дорожной деятельности Воронежской области объявило конкурс на поиск подрядчика для модернизации и установки понтонного моста через реку Дон в селе Старая Хворостань, соединяющего участок дороги «Давыдовка — Аношкино» с селом Селявным в Лискинском районе. Начальная стоимость контракта — 146,3 млн руб. Это следует из документации торгов.

Источник финансирования — облбюджет. Победителю тендера с даты заключения контракта по 31 мая 2027-го предстоит установить мост длиной по понтонам 122,2 м, шириной — 11 м. Сооружение должно обеспечивать круглосуточное сообщение. На мосту планируется организовать реверсивное движение в одну полосу для легкового автотранспорта, а также одностороннее регулируемое движение для грузовых и пассажирских автомобилей до 32 т. Параллельно с этим на нем, согласно документации, должен быть предусмотрен безопасный проход для двустороннего движения пешеходов. Также мост будет регулярно разводиться в любое время суток в период навигации, чтобы пропускать речные суда. Гарантийный срок на работы — пять лет.

В начале ноября подряд на ремонт «Горбатого моста» в воронежской Россоши получило местное ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление №1» Валерия и Елены Ярошевых. Контракт был заключен по цене 420,7 млн руб.

Кабира Гасанова