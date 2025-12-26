Доходность депозитов пошла на убыль

В середине декабря ставки по депозитам возобновили снижение. По данным Банка России, средняя максимальная ставка по депозитам крупнейших банков опустилась до 15,38% годовых, за год она снизилась на 6,3 п. п. При этом в ближайшее время в первую очередь будет сокращаться доходность длинных вкладов, тогда как короткие депозиты сохранят привлекательные условия. Существенного оттока средств граждан участники рынка не ждут: при инфляции на уровне 6% депозиты сохраняют привлекательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По данным ЦБ, максимальная средняя процентная ставка по вкладам крупнейших банков во второй декаде декабря 2025 года опустилась до 15,38% годовых. Тем самым на рынке розничных вкладов возобновилась тенденция по снижению ставок: по сравнению с первой декадой декабря ставка снизилась на 0,31 п. п., с начала года снижение составило 6,3 п. п.

Традиционно в декабре банки увеличивают ставки по вкладам. Отчасти это связано с ростом предновогодних трат вкладчиков, который не всегда компенсируется поступлением на их счета премий и бонусов по итогам года, что может отрицательно сказываться на балансе кредитных организаций. Банки традиционно предлагают различные акции, направленные на сохранение средств на вкладах и привлечение новых клиентов (см. “Ъ” от 19 декабря). Так, за последние три года во второй декаде декабря максимальная процентная ставка по вкладам в среднем увеличивалась на 0,9 п. п. по сравнению с первой декадой ноября, как следует из данных Банка России.

В этом году снижение процентных ставок в конце года могло быть продиктовано в первую очередь ожиданием дальнейшего снижения ключевой ставки.

На заседании 19 декабря Банк России снизил ставку на 0,5 п. п., до 16%. За полгода ключевая ставка снизилась на 5 п. п. «Изменения ключевой ставки и ожидание ее дальнейшего снижения напрямую влияют на тарифную политику банков по вкладам»,— констатирует директор группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин.

Впрочем, банки не отказывались от акционных предложений, однако они в основном касались краткосрочных вкладов. В некоторых случаях доходность доходила до 35% годовых, следует из данных маркетплейса «Финуслуги». Но такие предложения не входят в расчеты ЦБ, который учитывает максимальные процентные ставки по вкладам, доступным всем без особых требований и условий.

В первом квартале 2026 года банки ожидают дальнейшего снижения ставок по вкладам вслед за снижением ключевой ставки. Начальник управления финотчетности, бюджетирования и источников данных ОТП-банка Никита Камышный отметил, что банк в своих прогнозах ориентируется на «диапазон ключевой ставки от 12% до 15% в 2026 году».

При этом участники рынка считают, что в начале следующего года максимальные ставки будут сохраняться для коротких и ультракоротких вкладов (сроком от одного до четырех месяцев). Ожидается, что доходность по ним будет составлять до 15% годовых. На более длинные сроки ставки будут ниже. Кроме того, как отмечают в ВТБ, основное снижение ставок «произойдет по долгосрочным вкладам».

Вместе с тем, несмотря на ожидание дальнейшего снижения ставок по депозитам, эксперты не ожидают значительного оттока средств вкладчиков.

ЦБ по итогам ноября зафиксировал снижение средств физлиц на счетах в банка всего на 0,04% (24 млрд руб.) (см. “Ъ” от 26 декабря). Как отмечает господин Лопатин, «значительная часть вкладчиков — консервативные инвесторы» и средства населения в банках «росли при ключевой ставке ниже 10%». По его оценке, при дальнейшем снижении ключевой ставки вклады останутся для населения «привлекательным инструментом». Тем более что инфляция по итогам 2025 года уже опустилась ниже 6%, а в следующем году по базовому прогнозу ЦБ составит 4–5%. В следующем году ВТБ прогнозирует увеличение интереса у населения к вкладам на срок от шести до девяти месяцев.

Дарья Загайнова