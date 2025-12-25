Вкладчик — двигатель торговли

Все три банка, принадлежащие крупнейшим маркетплейсам, в ноябре 2025 года показали значительный рост портфелей срочных депозитов. В общей сложности он увеличился на 38 млрд руб. При этом, по данным ЦБ, общий объем средств граждан в банках в ноябре снизился, что произошло впервые для этого месяца с 2021 года. Эксперты отмечают, что банки маркетплейсов все активнее развивают продукты, свойственные универсальным кредитным организациям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Согласно данным Банка России, в ноябре 2025 года остатки на счетах физлиц в кредитных организациях (за исключением счетов эскроу) снизились на 0,04% (24 млрд руб.). Несмотря на символическую величину, снижение в этом месяце произошло впервые с 2021 года. В прошлом году они выросли на 600 млрд руб., в 2023 году — на 851 млрд руб., а в 2022 году — на 311 млрд руб. В то же время, согласно опубликованной на сайте ЦБ отчетности банков, объем средств на срочных депозитах граждан в ноябре 2025 года вырос на 290 млрд руб. Но и этот результат значительно меньше, чем в предыдущие годы: в ноябре 2024 года объем срочных вкладов граждан увеличился на 1,5 трлн руб., а в ноябре 2023 года — на 1,3 трлн руб.

Крупнейшие банки показали разнонаправленную динамику депозитного портфеля физлиц.

Наибольший объем привлек Сбербанк (почти 400 млрд руб.), превысив показатели предыдущих восьми месяцев.

(почти 400 млрд руб.), превысив показатели предыдущих восьми месяцев. Существенно выросли депозиты у Альфа-банка (на 96 млрд руб.) и банка «Дом.РФ» (на 39 млрд руб.).

(на 96 млрд руб.) и банка (на 39 млрд руб.). У ВТБ после трех месяцев снижения портфеля в общей сложности на 220 млрд руб. показатель вырос на 10,8 млрд руб. Но, если учесть, что портфель присоединяемого Почта-банка сократился в ноябре почти на 61 млрд руб., можно считать, что тренд сохранился.

Ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов неоднократно заявлял, что снижение портфеля вкладов граждан плановое и на следующий год также запланировано его уменьшение. Наибольшее снижение портфеля срочных вкладов в отчетном месяце продемонстрировал Т-банк (на 178 млрд руб.), однако в октябре портфель банка был в лидерах роста (на 133 млрд руб.). И, как отмечает собеседник “Ъ” на банковском рынке, «это не свидетельство системных проблем, а отражение того, как рынок адаптируется к текущей ключевой ставке и спросу клиентов».

Вместе с тем три банка маркетплейсов показали уверенный рост средств граждан во вкладах, причем в процентах он оказался самым высоким среди банков с депозитами от 1 млрд руб. Яндекс-банк, занимающий 14 место по объему срочных вкладов, прибавил 19,8% (33 млрд руб.); Озон-банк, поднявшийся на 60 место, увеличил портфель на 20%, или на 2,9 млрд руб.; Вайлдберриз-банк, привлекающий вклады граждан с сентября этого года, увеличил их портфель на 131% (на 2,2 млрд руб.). В «Яндексе» сообщили, что основной интерес у вкладчиков вызывает двухнедельный вклад «Сейвы» под 16,5% годовых. В Wildberries заявили, что задача банка — обеспечить продавцов и покупателей маркетплейса востребованными финансовыми продуктами и депозиты — один из них. «Сейчас сервис работает в тестовом режиме»,— отметили в компании, полученные средства будут направлены на финансирование реального сектора «с фокусом на малый и средний бизнес».

24 миллиарда рублей составило снижение остатков на счетах физлиц в кредитных организациях в ноябре, по данным Банка России

Эксперты отмечают все более активное развитие банками маркетплейсов традиционных для универсальных кредитных организаций продуктов. Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин отмечает, что эти банки «анонсировали долгосрочный вектор развития в сторону универсальной бизнес-модели и запуск депозитных продуктов, которые, наряду со стимулированием остатков на карточных счетах, выступили одной из первых ступеней в рамках трансформации». Директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин указывает, что для этих банков, находящихся в стадии активного роста, «требуется в том числе стабильная база фондирования, сформированная не только средствами на накопительных счетах, но и вкладах разной срочности». Как поясняет старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Павел Жолобов, при развитии кредитных продуктов банкам маркетплейсов требуется скорректировать структуру фондирования, что «необходимо для балансировки активов и пассивов по срочности в рамках соблюдения нормативов ликвидности».

Максим Буйлов, Дарья Загайнова