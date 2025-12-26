В Рыбинске подорожает проезд в троллейбусах

В Рыбинске с 1 января 2026 года стоимость проезда в троллейбусах повысится до 40 руб., а оплата наличными будет отменена. Соответствующее сообщение размещено в соцсетях АО «РыбинскЭлектроТранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Водители более не будут принимать оплату проезда наличными денежными средствами. Льготы на проезд за всеми категориями граждан сохраняются»,— указывается в сообщении.

Сейчас стоимость проезда в общественном транспорте Рыбинска составляет 36 руб. при безналичной оплате.

11 декабря правление министерства тарифного регулирования области должно было рассмотреть вопрос об установлении предельных тарифов для электротранспорта Рыбинска и автомобильного транспорта Ярославля. Принятые по итогам рассмотрения приказы к настоящему моменту не опубликованы.

В ноябре 2025 года зампред областного правительства Роман Душко сообщал, что во всех муниципальных образованиях произойдет повышение экономически обоснованных тарифов на проезд в общественном транспорте на 10%. «По Ярославлю — 42 руб. на следующий год, по Рыбинску — 40 руб., по всем остальным муниципальным округам —36-38 руб., за исключением Тутаевского округа»,— говорил господин Душко.

О повышении стоимости проезда в других видах общественного транспорта региона и других муниципальных округах власти пока не сообщали.