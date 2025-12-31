Внимание, ГОСТы на дорогах

С 1 января 2026 года, согласно сообщениям многих СМИ, на дорогах появятся новые знаки и разметка в связи с началом действия обновленных ГОСТов. На самом деле эти стандарты досрочного применения: они уже используются с 2025 года. В этом убедился “Ъ”, запросив данные Москвы, Московской области, Краснодарского края и других регионов. Новые вертикальные знаки «Стоп», разделяющая встречные потоки желтая разметка, объединенные указатели и другие средства организации дорожного движения на улицах уже есть.

Фото: Анна Акельева, Коммерсантъ

Про вступающие в силу с 1 января стандарты, которыми руководствуются дорожные организации и владельцы дорог, “Ъ” уже рассказывал. Первый документ — поправки к ГОСТ 52289 (правила применения знаков и разметки). Введены новые объединенные указатели, вертикальные знаки «Стоп-линия», табличка «Глухие» и т. д. Второй документ — новая версия ГОСТ 52290 с требованиями к конструкции, цвету и покрытию знаков. В связи с вступлением в силу стандартов, сообщили СМИ, новые средства организации движения в новом году только появятся. На самом деле оба ГОСТа могли применяться регионами в 2025 году, субъекты федерации этим правом уже воспользовались.

Это подтвердили “Ъ”, в частности, в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. К примеру, на улице Боровой вместо знаков 5.20 «Искусственная неровность» и 3.24 «Ограничение максимальной скорости» уже размещены совмещенные указатели 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности». В Зеленограде на Панфиловском проспекте стоит новый знак 5.15.9 «Начало полос», а на Березовой аллее — 6.4 «Парковка» с размещением символа способа постановки машины на парковку. В июле в Москве на одной из улиц в Юго-Восточном округе появилась желтая разметка для разделения встречных потоков движения — это также одно из нововведений нового ГОСТа.

В подмосковном минтрансе “Ъ” рассказали, что знаки нового типа «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» уже применили в Реутове и Красногорске. На региональных дорогах ГОСТ еще не применялся, но с 1 января планируется учитывать новые нормы при разработке проектов организации движения, в том числе при обустройстве платных парковок. В Краснодарском крае также применяют положения стандартов, рассказали “Ъ” в краевом минтрансе. В ведомстве привели пример временной схемы организации движения на дороге Краснодар—Ейск: там на время ремонта на знаках типа 6.10.1 «Указатель направлений» часть надписей перечеркнуты двумя диагональными полосами красного цвета, как это позволяет новая редакция ГОСТа. С 1 января министерство будет руководствоваться стандартами при корректировке проектов организации движения, разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и ремонт.

В Ленинградской области новые ГОСТы применяются также с 2025 года, рассказали “Ъ” в областном комитете по дорожному хозяйству: вертикальный знак «Стоп-линия», к примеру, уже стоит в деревне Разметелево. В госкомпании «Автодор» рассказали “Ъ”, что положения новых ГОСТов уже учитываются при разработке документации по организации движения, а также при актуализации документов. «Автодор» планирует применять новые знаки 5.15.9 «Начало полос движения» и информационные таблички 8.5.8 «Время действия» с указанием месяцев действия знака. В министерстве дорожной деятельности Воронежской области говорят, что будут применять новые ГОСТы в новом году, но не конкретно с 1 января. Для федеральных дорог новые стандарты «неактуальны», рассказали “Ъ” в Росавтодоре, подчеркнув, что поправки были инициированы ЦОДД Москвы.

Иван Буранов, корсеть “Ъ”