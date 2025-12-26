«Массовое внедрение ИИ несет риск структурной безработицы»

Согласно новому аналитическому отчету Европола, роботизированные системы в ближайшие 10 лет проникнут практически во все сферы жизни – от доставки и сервиса до ухода за людьми. Машины станут «неотъемлемой частью повседневности» и в ряде случаев будут вытеснять людей с привычных рабочих мест. Как считают аналитики, это может спровоцировать социальное недовольство. Какие специалисты могут оказаться без работы и успеют ли переобучиться, чтобы оставаться востребованными, «Ъ-Кубань» пояснил основатель компании «Виртуальный офис» Андрей Шиневский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Шиневский

Фото: предоставлено автором Андрей Шиневский

Фото: предоставлено автором

«Вопрос замещения человека роботами и искусственным интеллектом для меня уже не является абстрактным прогнозом. После недавней деловой поездки в Китай мне стало очевидно, что многие сценарии, которые в других странах воспринимаются как отдаленное будущее, там уже реализованы на практике. Я лично посещал завод Xiaomi, где сложнейшие производственные процессы выполняются практически без участия людей. Огромные цеха, высокая точность операций и почти полное отсутствие персонала — работа выстроена вокруг автоматизированных систем и промышленных манипуляторов.

Особое впечатление произвело общение с топ-менеджерами китайских компаний. Во многих случаях взаимодействие с искусственным интеллектом уже формализовано на уровне управленческих регламентов: в должностных обязанностях руководителей зафиксированы регулярные стратегические и тактические сверки с ИИ-системами.

Фактически искусственный интеллект становится полноценным участником управленческого контура, а роль человека смещается в сторону проверки, ответственности и принятия финальных решений.

На горизонте до 2035 года полная замена человека возможна в узких, хорошо формализованных процессах — в логистике, на поточных производствах, в первичной обработке данных. Речь, скорее, идет не о тотальном исчезновении рабочих мест, а о резком сокращении численности персонала в отдельных функциях. Реалистичной выглядит модель, при которой один специалист управляет группой из нескольких ИИ-агентов, заменяющих целый отдел. Существенными ограничителями здесь остаются не только технологии, но и правовые вопросы, ответственность и экономическая целесообразность внедрения.

Наибольшие риски автоматизации несут профессии, основанные на повторяемых действиях и работе по инструкциям. Это операторы, диспетчеры, водители, сотрудники бэк-офисов, а также классические линии технической поддержки.

В рамках развития собственных ИИ-решений мы видим, что первая и вторая линии поддержки в их привычном виде утрачивают экономический смысл: искусственный интеллект работает быстрее, стабильнее и дешевле, не подвержен выгоранию и масштабируется практически без ограничений.

При этом исчезают не целые отрасли, а функциональные слои внутри них. Простой офисный труд и базовая поддержка трансформируются в контрольные и надзорные роли. Человек постепенно перестает быть исполнителем и становится архитектором процессов. Наиболее устойчивыми в перспективе 10–15 лет остаются профессии, связанные с работой с людьми, высокой ответственностью и сложным контекстом: медицина, эксплуатация сложных систем, развитие клиентских отношений, управленческие функции в условиях неопределенности.

Распространено мнение, что гуманитарный и творческий труд более защищен от автоматизации. Однако на практике устойчивость определяется не типом образования, а глубиной экспертизы. Генеративный ИИ уже эффективно автоматизирует поверхностный креатив и рутинное программирование. Ценность будет сохраняться за созданием смыслов, стратегическим мышлением и уникальной интерпретацией, а не за ремесленными навыками.

Одновременно с этим стремительно растет спрос на специалистов по контролю, обучению и этическому сопровождению ИИ-систем. Чем глубже искусственный интеллект интегрируется в бизнес, тем выше потребность в людях, способных управлять им осознанно и ответственно. Это формирует новые профессии — архитекторов ИИ-решений, специалистов по цифровой этике, аналитиков взаимодействия человека и алгоритмов.

Безусловно, массовое внедрение ИИ несет риск структурной безработицы: рабочие места будут исчезать быстрее, чем сотрудники смогут переобучаться. Это станет одним из ключевых социально-экономических вызовов ближайшего десятилетия. В этих условиях критически важными навыками становятся эмоциональный интеллект, понимание бизнес-контекста, умение автоматизировать собственную работу и качественные офлайн-коммуникации. Рынок труда не исчезает, но вход в новые профессии становится сложнее и требует сочетания предметной экспертизы с глубоким пониманием возможностей искусственного интеллекта».