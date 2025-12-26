Разминка перед бурей

В субботу, 27 декабря, в Эр-Рияде состоится боксерское шоу, главными героями которого станут два японских боксера, выступающих в категории до 55,2 кг. Один — Наоя Иноуэ — уже признан живой легендой своего вида, другой — Дзюнто Накатани — отчаянно хочет легенду свергнуть. Чтобы встреча в будущем году состоялась, обоим нужно выиграть бои в Саудовской Аравии — у мексиканца Давида Пикассо и американца Себастьяна Эрнандеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Наоя Иноуэ

Фото: Lee Smith / Reuters Наоя Иноуэ

Фото: Lee Smith / Reuters

Чтобы как следует оценить афишу субботнего шоу, тем, кто не очень внимательно следит за боксом, выбирая лишь самые раскрученные в нем события и самых раскрученных персонажей, стоит заглянуть, например, в классификацию лучших бойцов вне зависимости от весовой категории от BoxRec. Она одна из самых авторитетных. Итак, кто в ней на верхней строчке? Наоя Иноуэ! А кто на третьей? Правильно — Дзюнто Накатани. А между ними, кстати, американец Теренс Кроуфорд, который вообще-то только что объявил о завершении карьеры. Ниже — все выдающиеся боксеры, чаще остальных попадающие в заголовки: и Александр Усик, и Сауль Альварес, и Давид Бенавидес, и Дмитрий Бивол. И вот эти два японца, их опережающие, оказывается, дерутся в одном турнире.

Хотя тех, кто за боксом следит внимательно, такими высокими позициями не удивишь. Ну Наоя Иноуэ — это в принципе, хоть ему всего 32, уже живая легенда. Чемпионские пояса в четырех категориях — от 49 до 55,2 кг, в двух, в том числе нынешней,— статус чемпиона абсолютного, владеющего всеми четырьмя поясами. Еще какая-то нереальная для полулегковеса мощь. В послужном списке — 31 победа, а по очкам из них одержаны лишь 4, остальные — досрочные. Такому проценту нокаутов позавидует и супертяж, ставящий на панчерский дар. Плюс неутомимость.

Для Наои Иноуэ его саудовский поединок уже четвертый в уходящем году.

Предыдущий (в нем Иноуэ одолел по очкам, слегка подпортив статистику, считавшегося весьма опасным противником узбека Муроджона Ахмадалиева) состоялся в сентябре. А ведь, согласно стандартным представлениям о графике топового боксера, чаще двух-трех раз в год на ринг выходить нельзя — времени на восстановление и на подготовку к очередным выступлениям останется слишком мало. Но боксеру по прозвищу «Монстр» на эти нюансы наплевать.

Дзюнто Накатани, который на пять лет моложе великого соотечественника, тоже фигура крайне неординарная.

У него в биографии, как у Иноуэ, нет осечек, зато полным-полно выигрышей жестокими нокаутами, а чемпионские пояса он добывал в трех категориях.

В ту, в которой дерется «Монстр», Накатани, правда, перешел только что, и понятно, ради какой цели. Цель эта, естественно, встреча с лучшим из лучших, чтобы самому попытаться добыть такой статус.

Но ее решили все-таки попридержать, дать публике насладиться ожиданием и устроили для двух будущих соперников что-то вроде разминки. У боксеров, с которыми они дерутся сейчас, формально неплохие результаты в карьере, но ни Давид Пикассо, ни Себастьян Эрнандес на топ-уровень никогда не забирались. Для двух искусных японцев они, кажется, легкая добыча.

Алексей Доспехов