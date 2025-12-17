Первый ушел

Американец Теренс Кроуфорд в третий раз за четыре месяца изумил боксерское сообщество. Сначала, одолев знаменитого мексиканца Сауля Альвареса, он стал первым в истории бойцом, завоевавшим титул абсолютного чемпиона мира в трех весовых категориях, затем стал первым из боксеров, открыто выступившим против поборов за чемпионские пояса со стороны контролирующих бокс организаций, а теперь на пике славы, в ранге лучшего среди лучших, без единой осечки в послужном списке завершил карьеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теренс Кроуфорд

Фото: Joe Camporeale-Imagn Images / Reuters Теренс Кроуфорд

Фото: Joe Camporeale-Imagn Images / Reuters

В главный новостной хит для всех освещающих профессиональный бокс медиаресурсов 17 декабря превратилось заявление Теренса Кроуфорда. Американец сообщил, что принял решение завершить карьеру, в которой ему уже «нечего доказывать». «Я ухожу из соревнований не потому, что закончился как боец, а потому, что одержал победу иного рода. Она заключается в том, чтобы уйти на своих условиях»,— рассказал Кроуфорд, выступая на своем YouTube-канале, добавив, что отдал боксу все — «каждый вздох, каждый шрам, каждое биение сердца».

Почему поступок 38-летнего спортсмена был воспринят в боксерском сообществе как одно из важнейших событий года, понятно.

Теренс Кроуфорд, который выиграл все 42 боя в профессиональной карьере, пополнил коротенький, из дюжины фамилий, список боксеров высочайшего уровня с чемпионскими званиями, попрощавшихся с рингом без единой осечки в послужном списке.

В нем, например, он будет рядышком с легендарным тяжеловесом 1950-х Рокки Марчано, а также бойцами, которые с блеском выступали совсем недавно — в конце прошлого или даже в нынешнем веке, такими как британец Джо Кальзаге, россиянин Дмитрий Пирог, американцы Андре Уорд, и Флойд Мейуэзер, хотя последний предпочитает не запирать на замок калиточку для возвращения.

Но и на фоне Мейуэзера, эталона боксерской техники с уникальным, как у алхимика, талантом трансформировать скучнейший бой в гигантские гонорары, Теренс Кроуфорд уже точно не теряется. На самом деле персоной выдающейся, загодя застолбившей за собой право на почетное место в истории профессионального бокса, он был еще до этого года, поскольку мало кому удавалось брать чемпионские пояса в четырех весовых категориях. Трюк особенно ценный, учитывая, что Кроуфорд, на старте — легковес (до 61,2 кг), меняя их, ни от кого не бегал, выбирая, как это бывает с прагматичными бойцами, оппонентов попроще, а старался драться исключительно с сильнейшими. Но год 2025-й, вернее, его заключительная треть, добавили к его репутации кое-что, что сделало Кроуфорда фигурой совсем уж особенной.

Про Теренса Кроуфорда всегда говорили, что его солидной биографии не хватает каких-то экстраординарных, таких, чтобы врезались в память надолго, деталей.

И он словно задался целью побыстрее собрать их. В сентябре Кроуфорд совершил свой главный спортивный подвиг. Недавно дебютировавший в первом среднем весе (до 69,9 кг), он вдруг решился скакнуть аж на две категории вверх — в суперсредний (до 76,2 кг), чтобы там встретиться с царящим в ней мексиканцем Саулем Альваресом, таким же титаном бокса, как и бросивший ему вызов американец. Многие считали прыжок Кроуфорда авантюрой. А она вылилась в его убедительную победу и титул абсолютного, владеющего всеми четырьмя значимыми поясами — Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), чемпиона в третьей — после первого полусреднего (до 63,5 кг) и полусреднего (до 66,7 кг) веса — категории. А три до Теренса Кроуфорда не покорял никто.

Когда пришла зима, он снова оказался в центре внимания — уже по иной причине, из-за подвига гражданского.

Как первый боксер, который публично послал куда подальше самую авторитетную среди организаций, контролирующих профессиональный бокс,— WBC, рассказав всем о том, что, оказывается, она берет с чемпионов за право обладать своим поясом комиссионные в несколько сотен тысяч долларов.

И если бы не Кроуфорд, об этой практике, этих суммах из воздуха, может быть, никто и не узнал бы.

Цепочку замкнуло заявление о завершении карьеры, тоже в каком-то смысле удивительное и уникальное. Существует три наиболее уважаемые независимые классификации сильнейших боксеров вне зависимости от весовой категории. В тот момент, когда Теренс Кроуфорд записывал свое обращение, в двух — The Ring и ESPN — он занимал верхнюю строчку, еще в одной — BoxRec — находился на второй: впереди только неуязвимый японский полулегковес Наоя Иноуэ. Получается, ушел лучшим из лучших. Вот что имел он в виду под «своими условиями».

Алексей Доспехов