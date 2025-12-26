«Дело о самострелах» подполковника Палача передали в суд

Как стало известно «Ъ», в суд направлено уголовное дело начальника группы специальных операций 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Константина Фролова (Палача). По версии следствия, он вместе с командиром бригады Артемом Городиловым организовал схему фиктивных ранений («самострелов») ради получения компенсаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник группы специальных операций 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Константин Фролов

Фото: @russia_desant Начальник группы специальных операций 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады Константин Фролов

Фото: @russia_desant

Сам господин Фролов, по данным следствия, причастен к шести эпизодам мошенничества на 32 млн руб., а также к получению взяток на сумму свыше 800 тыс. руб. Суд при вынесении приговора может лишить его четырех орденов Мужества. Как сообщал «Ъ», после начала СВО более чем трем десяткам военнослужащих бригады незаконно выплатили свыше 200 млн руб., предоставили льготное прохождение службы и отпуска.

Следствие установило, что военнослужащие умышленно ранили друг друга, целясь так, чтобы не задеть жизненно важные органы. За каждое ранение до ноября 2024 года выплачивалась компенсация в 3 млн руб. независимо от тяжести травмы. Медики, находившиеся «в доле», вшивали осколки и оформляли фиктивные справки, которые затем становились основанием для вознаграждений, сказано в деле.

Господа Городилов и Фролов признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве, что может смягчить наказание. Помимо мошенничества и взяток, Константину Фролову вменяют незаконный оборот оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ — речь идет о тайниках в ЛНР с трофейными пистолетами, автоматом, минами, гранатами и иностранным пулеметом. Суд продлил ему срок содержания в СИЗО на полгода, отказав в домашнем аресте. Рассмотрение дела, предположительно в особом и закрытом порядке, перенесено на 23 января 2026 года. Дела остальных фигурантов, включая Артема Городилова, будут рассматриваться отдельно.

Подробности — в материале «Ъ» «Только взятка Палача на войне погубит».