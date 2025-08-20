Палача лишают последнего Мужества

Как стало известно “Ъ”, закончено расследование первых уголовных дел о махинациях с ранениями и госнаградами в 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. По версии следствия, ради получения выплат в 3 млн руб. солдаты и офицеры даже стреляли друг в друга. Всего военные незаконно получили более 200 млн руб. Наиболее известные фигуранты расследования, бывшие командир бригады Артем Городилов и начальник группы специальных операций Константин Фролов (Палач), признали вину и дали показания на сослуживцев.

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС

Главное военное следственное управление (ГВСУ) СКР закончило расследование уголовных дел в отношении гвардии полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Ранее оба признали свою вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой. Сейчас фигуранты знакомятся с материалами уголовных дел, в которых около сотни томов. Затем их по существу рассмотрит Луганский гарнизонный военный суд — по месту совершения ряда инкриминируемых им деяний.

Согласно открытым данным, полковнику Городилову инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). У его подчиненного Фролова помимо мошенничества в деле фигурирует взятка, незаконный оборот оружия и боеприпасов, а также взрывных устройств (ст. 290, 222 и ст. 221.1 УК).

Два последних пункта обвинения, сообщил источник “Ъ”, связаны с найденными в ЛНР тайниками, где фигурант хранил три трофейных пистолета, автомат, магазины с патронами, несколько мин и гранат.

По данным “Ъ”, резонансное уголовное дело было возбуждено после проверки показаний одного из военнослужащих 83-й ДШБ. Штурмовик рассказал военному следственному отделу СКР по Санкт-Петербургскому гарнизону об аферах при оформлении ранений и наград. Это позволило фигуранту остаться в статусе свидетеля.

27 июня 2024 года по ходатайству следствия Санкт-Петербургским гарнизонным военным судом (ГВС) был арестован Константин Фролов, а через несколько дней, 4 июля, 235-й ГВС в Москве арестовал и Артем Городилов. К этому времени дело было принято к производству ГВСУ СКР, следователями которого, как утверждают источники “Ъ”, в итоге были установлены 35 участников махинаций.

По версии следствия, после начала СВО более чем трем десяткам военнослужащих бригады, за ранения и травмы, якобы полученные в ходе боевых действий, из бюджета было незаконно выплачено более 200 млн руб., предоставлено льготное прохождение службы на время нахождения госпиталях, а также отпуска. Ранения также послужили основаниями для подачи командирами представлений о награждении пострадавших — как правило, орденами Мужества и медалями «За отвагу».

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС

Фото: Алексей Потицкий / ТАСС

В материалах по продлению ареста подполковника Фролова говорится, что за время службы в зоне СВО он получил четыре ранения (сам фигурант носил нашивки, обозначающие пять легких и два тяжелых ранения). Однако благодаря показаниям и экспертизам было установлено, что травмы были получены не в боевой обстановке. Позднее сам военный рассказал, что в него по его же просьбе стреляли сослуживцы, целившиеся так, чтобы не задеть жизненно важные органы. Делалось все это ради получения выплат в размере 3 млн руб.

В суде защита, добивавшаяся освобождения фигуранта, ссылалась не только на ранения, но и на наличие четырех орденов Мужества и двух медалей «За отвагу», полученных в том числе за пролитую кровь.

Награды, как теперь полагает следствие, были вручены Константину Фролову незаконно.

Согласно данным, опубликованным на сайте Минобороны, подполковник Фролов являлся преподавателем Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, от которой несколько раз ездил в зону СВО с гуманитарными грузами.

Сюжеты о нем в федеральных СМИ, полагает следствие, не соответствовали истине. Например, информация о том, что Константин Фролов, являвшийся отцом трех дочерей, якобы удочерил спасенную из-под обстрела девочку. Сомнения силовиков вызвали публикации в СМИ и соцсетях, где Фролова называли командиром самой результативной группы снайперов на СВО. Также фейковой оказалась и информация о спасении его сослуживцем, полковником, группы операторов беспилотников, попавших под обстрел. Последний благодаря показаниям подполковника Фролова вместе с рядом других старших офицеров также пополнил ряды обвиняемых.

Напомним, что заключивший досудебное соглашение о сотрудничестве Константин Фролов дал показания также на своего командира — полковника Городилова. В ходе следствия оба ходатайствовали об отправке их на СВО, однако им было отказано. Кроме того, у следствия вызвало подозрение психическое состояние обвиняемого Фролова, однако экспертиза установила его вменяемость. Защита подполковника Фролова обсуждать его дело отказалась, а представители полковника Городилова для комментариев не были доступны.

По данным источников “Ъ”, сейчас по делу о махинациях с ранениями проходят три десятка солдат и офицеров, служивших в 83-й ДШБ.

В декабре прошлого года председатель СКР Александр Бастрыкин, очевидно имея в виду данное расследование, заявлял о шести офицерах, которые похитили более 240 млн руб., сымитировав ранения 45 военнослужащих.

Источники “Ъ”, в свою очередь, отмечают, что за время расследования защите никого из фигурантов так и не удалось добиться изменения им меры пресечения, несмотря на то что ряд из них также признали вину полностью или частично, а некоторые даже возместили ущерб.

Напомним, что с ноября 2024 года выплаты за ранения на СВО стали дифференцированными и составляют от 1 млн до 3 млн руб. Степень тяжести устанавливается военно-медицинской комиссией.

