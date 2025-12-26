Конституционный суд отказался рассмотреть жалобу воронежца на статью УК о ДТП

Конституционный суд (КС) Российской Федерации отказался принять к рассмотрению жалобу Максима Ряднова, в которой мужчина просил признать не соответствующими Конституции положений ч. 3 ст. 264 УК РФ — статьи, о нарушениях ПДД, из-за которых погиб человек. Ряднов ранее стал фигурантом резонансного уголовного дела о гибели 10-месячного мальчика под колесами автомобиля на пляже у реки Воронеж рядом с санаторием имени Ф.Э. Дзержинского. Постановление появилось на портале официального опубликования правовых актов.

По данным «Ъ», КС также описал алгоритм действий нижестоящих судов при рассмотрении схожих уголовных дел. Он указал, что суды должны тщательно оценивать все обстоятельства дела, выяснять, кто по факту контролировал автомобиль и детей, а также смягчать наказание, если вина собственника, родителя и водителя обоюдна.

Трагедия произошла в августе 2021 года. Припаркованный на пляже у реки автомобиль внезапно начал движение, задавив младенца. Следственный комитет предъявил обвинение 34-летнему Максиму Ряднову — водителю, который оставил чужое авто открытым и с ключом зажигания в замке. В итоге за рулем в какой-то момент оказалась двухлетняя дочка владельца машины. Ряднов изначально отрицал вину, объясняя, что привез семью друзей на пляж на их авто, а в момент происшествия находился не рядом. В феврале 2023-го Центральный райсуд Воронежа назначил мужчине четыре года лишения свободы в колонии-поселении по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Кроме того, Ряднова на два года лишили права садиться за руль. Адвокат Юрий Шевяков тогда заявил, что защита не согласна с приговором и планирует его обжаловать.

При оспаривании вердикта в вышестоящих инстанциях защита акцентировала внимание на том, что машина начала движение по вине дочери владельца авто, а отвечать за действия своих детей должны родители.

«Убежден, что если бы она достигла 16 лет, то именно ее судили бы за причинение смерти по неосторожности. Безусловно, произошла ужасная трагедия. Следствие понимало, что общественный резонанс обвязывает установить виновного. Но именно установить, а не назначить, как произошло с Рядновым»,— подчеркивал господин Шевяков.

Однако суды исходили из пункта 12.8 ПДД, согласно которому водитель может покидать авто только после того, как приняты «меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя». Тогда Максим Ряднов обратился в КС с жалобой, в которой попытался признать не соответствующей Конституции ч. 3 ст. 264 УК РФ. Суд отказал в рассмотрении и указал, что статья Уголовного кодекса прав заявителя не нарушает, Конституции не противоречит, а установление фактических обстоятельств дела конкретного водителя в компетенцию КС не входит.

КС также сослался на постановление пленума Верховного суда РФ от 2008 года, согласно которому при исследовании причин аварии нужно установить, какие конкретно нарушения находятся в «причинной связи» с наступившими последствиями. Оспариваемая ч. 3 ст. 264 УК РФ по убеждению КС должна применяться во взаимосвязи с пунктом 12.8 ПДД, в котором, в частности, установлен запрет оставлять в машине на стоянке ребенка младше семи лет при отсутствии совершеннолетнего лица.