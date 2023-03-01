По резонансному делу о гибели младенца в Воронеже приговор будет обжалован

Центральный райсуд Воронежа признал 34-летнего Максима Ряднова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ, до пяти лет лишения свободы) и назначил ему четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, сообщили в облпрокуратуре, он лишен права управления транспортным средством на два года. Его адвокат Юрий Шевяков рассказал, что защита не согласна с приговором и планирует его обжаловать.

Резонансное происшествие случилось в августе 2021 года. Тогда на пляже у реки Воронеж рядом с санаторием имени Ф. Э. Дзержинского припаркованный автомобиль внезапно начал движение, задавив 10-месячного мальчика. Региональное управление Следственного комитета России (СКР) предъявило обвинение Максиму Ряднову, а центральный аппарат взял расследование на контроль. Ряднов изначально отрицал вину, объясняя, что привез семью своих друзей на пляж на их автомобиле, а в момент происшествия находился не рядом.

«Суд установил, что в момент наезда на ребенка за рулем находилась дочка знакомых моего подзащитного, с которыми он приехал на пляж. Этой же семье принадлежит и автомобиль. Ряднов прекратил управление автомобилем за полтора часа до происшествия, фактически передав ключи собственнику, — говорит Юрий Шевяков. — По версии обвинения, с которой согласился суд, Ряднов, оставляя автомобиль, должен был включить ручной тормоз, поставить автомобиль на сигнализацию и передать ключи владельцу автомобиля. Почему именно такой перечень обязанностей следствие возложило на него, мне неизвестно, однако в правилах дорожного движения ничего подобного не говорится».

Адвокат говорит, что закон обязывает водителя принять меры к исключению самопроизвольного движения транспортного средства в его отсутствие: «В нашем же случае автомобиль поехал не самопроизвольно, а из-за того, что дочь знакомых Ряднова, не достигшая возраста привлечения к уголовной ответственности, слушая на водительском месте музыку, нечаянно повернула ключ зажигания и запустила двигатель. Это никто даже не оспаривал». При этом после ухода Ряднова владельцы автомобиля продолжали пользоваться автомобилем, доставая из него вещи и включая музыку.

Юрий Шевяков уверен, что казус уголовного дела заключается в возрасте оказавшейся за рулем девочки. «Убежден, что если бы она достигла шестнадцати лет, то именно ее судили бы за причинение смерти по неосторожности. Безусловно, произошла ужасная трагедия. Следствие понимало, что общественный резонанс обвязывает установить виновного. Но именно установить, а не назначить, как произошло с Рядновым». По словам адвоката, следствие изначально подозревало, что именно он был за рулем в момент наезда. «В таком случае задержание хотя бы было оправданным. Но ведь дальше разобрались! А докладывать Председателю СК, что альтернативный виновник в силу возраста не является субъектом преступления, видимо, не решились», — заключил адвокат.

Сергей Толмачев

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