Песков прокомментировал рекордное увеличение оборонного бюджета Японии

Страны Азиатско-Тихоокеанского региона должны аккуратно увеличивать военные расходы, чтобы не спровоцировать рост напряженности. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал увеличение оборонного бюджета Японии до рекордных 9 трлн иен (около $58 млрд).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Безусловно, любой рост расходов на военные нужды в регионе должен осуществляться весьма и весьма аккуратно,— сказал господин Песков журналистам. — Чтобы это не приводило к дальнейшей эскалации напряженности».

Японский премьер-министр Санаэ Такаити заявляла, что тайваньский кризис может представлять угрозу для страны. При ухудшении ситуации Токио будет использовать «право на коллективную самооборону». Власти КНР расценили высказывания премьера Японии как вмешательство во внутренние дела.