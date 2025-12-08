МИД Китая: Япония угрожает безопасности страны и пытается исказить этот факт

Япония должна немедленно перестать препятствовать проведению Китаем плановых военных учений и тренировок, а также отставить «дезинформирующую шумиху и политические манипуляции», заявил МИД КНР.

Заявление последовало в ответ на высказывания министра обороны Японии Синдзиро Коидзуми, сообщает «Синьхуа». На экстренной пресс-конференции он сообщил, что 6 декабря китайские истребители J-15 поднялись с борта авианосца «Ляонин» недалеко от Окинавы и дважды захватывали радарами в цель японские F-15. Он выразил протест и назвал это «опасными действиями, выходящими за рамки безопасной эксплуатации воздушных судов». По информации Kyodo, японские истребители преследовали китайские самолеты на безопасном расстоянии, не пытаясь их провоцировать.

МИД Китая заявил, что японская сторона раздувает проблему «радиолокационного наведения», намеренно искажает факты и перекладывает вину на Китай, чтобы повысить градус напряженности и ввести международное сообщество в заблуждение.

Ранее официальный представитель ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ван Сюэмэн говорил, что самолеты сил самообороны Японии приближались к акватории и воздушному пространству к востоку от пролива Мияко, где шли плановые учебно-тренировочные полеты палубных истребителей китайской авианосной группы во главе с авианосцем «Ляонин». Он подчеркнул, что место проведения учений было объявлено Китаем заранее.

Эрнест Филипповский