Правительство Японии одобрило рекордный оборонный бюджет

Правительство Японии утвердило план рекордного по объему средств оборонного бюджета на 2026 год, сообщает Associated Press (AP). Он превышает 9 трлн иен (около $58 млрд).

Около 970 млрд иен ($6,2 млрд) из оборонного бюджета Японии пойдут на закупки дальнего ракетного вооружения. 177 млрд иен ($1,13 млрд) из них выделят на ракеты класса «земля-корабль» с дальностью около 1 тыс. км. Для защиты побережья Япония потратит 100 млрд иен ($640 млн) на надводные и подводные беспилотники.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити утверждала, что кризис вокруг Тайваня может представлять для страны «экзистенциальную угрозу». При ухудшении ситуации Токио будет использовать «право на коллективную самооборону». Власти КНР расценили высказывания японского премьера как прямое вмешательство во внутренние дела страны. В начале декабря японские истребители пытались помешать учениям китайской авианосной группы в проливе Мияко.