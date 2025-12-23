Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Махинации сложились в срок

Экс-чиновнику Минсельхоза предложили 14 лет и 6 месяцев колонии по девяти эпизодам мошенничества

К четырнадцати с половиной годам колонии прокурор попросил в прениях приговорить бывшего главу департамента Минсельхоза, одного из топ-менеджеров «Росагролизинга» Олега Донских. Экс-чиновник обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества со средствами Россельхозбанка и «Росагролизинга» на общую сумму 2,6 млрд руб., а также незаконном хранении оружия. Сам господин Донских, которого правоохранители задержали после 12 лет розыска, вину не признает и требует оправдания.

Бывший начальник департамента административной работы Минсельхоза Олег Донских 12 лет скрывался от правоохранительных органов

Бывший начальник департамента административной работы Минсельхоза Олег Донских 12 лет скрывался от правоохранительных органов

Фото: ФСБ

Бывший начальник департамента административной работы Минсельхоза Олег Донских 12 лет скрывался от правоохранительных органов

Фото: ФСБ

В Правобережном суде Липецка 22 декабря прошли прения сторон по уголовному делу в отношении Олега Донских. Выступления прокурора и защиты заняли весь день и завершились поздно вечером. Гособвинитель заявил, что считает вину Олега Донских полностью доказанной по всем пунктам обвинения.

Экс-чиновнику вменяются в вину девять эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

За каждое мошенничество обвинение попросило для подсудимого девять лет колонии, а за оружие — один год. Путем частичного сложения окончательным наказанием для подсудимого представитель прокуратуры предложил считать 14 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Кроме того, он предложил удовлетворить гражданский иск о возмещении ущерба признанных по делу потерпевшими «Росагролизинга» и Россельхозбанка. Впрочем, не исключено, что иск будет в итоге переадресован в гражданское судопроизводство.

Как рассказывал “Ъ”, расследование, главным фигурантом которого стал господин Донских, было начато МВД в Москве еще в 2011 году «по фактам хищения средств и сельхозоборудования “Росагролизинга”». В частности, речь шла о махинациях с деньгами, выделенными на строительство спиртзавода, элеватора и молочной фермы. В то время Олег Донских являлся руководителем филиала компании в Центральном федеральном округе. Позже он вслед за главой «Росагролизинга» Еленой Скрынник перешел в Минсельхоз РФ: она стала министром, а он возглавил департамент административной работы и внешних связей. В начале расследования Олег Донских направил в Минсельхоз заявление об увольнении по собственному желанию, после чего скрылся. В 2012 году ему заочно предъявили обвинение, затем объявили в розыск, а Останкинский суд Москвы также заочно экс-чиновника арестовал.

Уголовные дела по четырем эпизодам, в которых фигурировал Олег Донских, впоследствии передали для дальнейшего расследования в УМВД Липецкой области. Там тем временем возбудили уголовные дела еще по пяти эпизодам особо крупного мошенничества. Все они касаются событий 2008–2009 годов, речь идет о неисполнении обязательств по контрактам, заключенным коммерсантами с «Росагролизингом», на поставку и лизинг сельскохозяйственного оборудования и уборочной техники. Действия экс-чиновника и его предполагаемых сообщников, в том числе «неустановленных следствием лиц», были квалифицированы как мошенничество в сфере предпринимательства (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ). Позже все дела в отношении Олега Донских были объединены в одно производство.

Чем известен бывший чиновник Минсельхоза Олег Донских

Читать далее

Отметим, что по первым четырем эпизодам в 2017 году в Правобережном суде Липецка обвинительный приговор выслушали предприниматели Сергей Бурдовский и Игорь Коняхин. За хищение у «Росагролизинга» и Россельхозбанка около 2 млрд руб. они получили девять лет и одиннадцать лет и шесть месяцев лишения свободы соответственно. Столь серьезные сроки были назначены несмотря на то, что они признали вину и дали показания на Олега Донских.

Находившийся в розыске около 12 лет Олег Донских был задержан сотрудниками ФСБ только в мае прошлого года в подмосковной Истре.

В его окружении говорят, что все это время он спокойно жил в Липецкой и Московской областях, а о розыске узнал, когда решил отправиться на СВО. При оформлении документов ему предложили сначала урегулировать все вопросы с законом. Олег Донских через юристов начал выяснять свой процессуальный статус и судьбу возбужденных много лет назад дел и в итоге оказался за решеткой.

По результатам расследования экс-чиновнику в общей сложности по всем эпизодам инкриминировали хищение 2,6 млрд руб. Что касается незаконного хранения оружия, то речь идет о хранившемся у фигуранта дома раритетном нагане, который был признан боевым.

Сам экс-чиновник Минсельхоза свою вину категорически отрицал по всем пунктам. По его словам, он руководил обособленным филиалом «Росагролизинга» в Липецке, но при этом не был связан с организациями, с которыми заключались упоминаемые в уголовном деле договоры. Подписи же на документах, согласно оглашенной во время следствия версии Олега Донских, якобы ставили другие бывшие руководители «Росагролизинга», включая скоропостижно скончавшегося в 2009 году Леонида Орсика и Елену Скрынник. Стоит отметить, что из СИЗО господин Донских, которому уже исполнилось 56 лет, ходатайствовал об отправке его на СВО, но ему отказали на основании соответствующей рекомендации ФСБ.

Защита в прениях настаивала на допущенных следствием недоработках — неверной квалификации содеянного экс-чиновником и пр. Оглашение приговора, как сообщил “Ъ” адвокат Олега Донских Дим Юнусов, назначено на утро 29 декабря. Его коллега Евгений Худяков, в свою очередь, отметил, что, несмотря на большой объем дела (150 томов), председательствующая Наталья Русинова, по его мнению, провела процесс на «высоком профессиональном уровне», поэтому он с коллегами «надеются на объективное и справедливое решение суда».

Сергей Сергеев

Новости компаний Все