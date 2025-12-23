Махинации сложились в срок

К четырнадцати с половиной годам колонии прокурор попросил в прениях приговорить бывшего главу департамента Минсельхоза, одного из топ-менеджеров «Росагролизинга» Олега Донских. Экс-чиновник обвиняется в нескольких эпизодах мошенничества со средствами Россельхозбанка и «Росагролизинга» на общую сумму 2,6 млрд руб., а также незаконном хранении оружия. Сам господин Донских, которого правоохранители задержали после 12 лет розыска, вину не признает и требует оправдания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший начальник департамента административной работы Минсельхоза Олег Донских 12 лет скрывался от правоохранительных органов

Фото: ФСБ

В Правобережном суде Липецка 22 декабря прошли прения сторон по уголовному делу в отношении Олега Донских. Выступления прокурора и защиты заняли весь день и завершились поздно вечером. Гособвинитель заявил, что считает вину Олега Донских полностью доказанной по всем пунктам обвинения.

Экс-чиновнику вменяются в вину девять эпизодов особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также незаконное хранение оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

За каждое мошенничество обвинение попросило для подсудимого девять лет колонии, а за оружие — один год. Путем частичного сложения окончательным наказанием для подсудимого представитель прокуратуры предложил считать 14 лет и 6 месяцев колонии общего режима. Кроме того, он предложил удовлетворить гражданский иск о возмещении ущерба признанных по делу потерпевшими «Росагролизинга» и Россельхозбанка. Впрочем, не исключено, что иск будет в итоге переадресован в гражданское судопроизводство.

Как рассказывал “Ъ”, расследование, главным фигурантом которого стал господин Донских, было начато МВД в Москве еще в 2011 году «по фактам хищения средств и сельхозоборудования “Росагролизинга”». В частности, речь шла о махинациях с деньгами, выделенными на строительство спиртзавода, элеватора и молочной фермы. В то время Олег Донских являлся руководителем филиала компании в Центральном федеральном округе. Позже он вслед за главой «Росагролизинга» Еленой Скрынник перешел в Минсельхоз РФ: она стала министром, а он возглавил департамент административной работы и внешних связей. В начале расследования Олег Донских направил в Минсельхоз заявление об увольнении по собственному желанию, после чего скрылся. В 2012 году ему заочно предъявили обвинение, затем объявили в розыск, а Останкинский суд Москвы также заочно экс-чиновника арестовал.

Уголовные дела по четырем эпизодам, в которых фигурировал Олег Донских, впоследствии передали для дальнейшего расследования в УМВД Липецкой области. Там тем временем возбудили уголовные дела еще по пяти эпизодам особо крупного мошенничества. Все они касаются событий 2008–2009 годов, речь идет о неисполнении обязательств по контрактам, заключенным коммерсантами с «Росагролизингом», на поставку и лизинг сельскохозяйственного оборудования и уборочной техники. Действия экс-чиновника и его предполагаемых сообщников, в том числе «неустановленных следствием лиц», были квалифицированы как мошенничество в сфере предпринимательства (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ). Позже все дела в отношении Олега Донских были объединены в одно производство.

Отметим, что по первым четырем эпизодам в 2017 году в Правобережном суде Липецка обвинительный приговор выслушали предприниматели Сергей Бурдовский и Игорь Коняхин. За хищение у «Росагролизинга» и Россельхозбанка около 2 млрд руб. они получили девять лет и одиннадцать лет и шесть месяцев лишения свободы соответственно. Столь серьезные сроки были назначены несмотря на то, что они признали вину и дали показания на Олега Донских.

Находившийся в розыске около 12 лет Олег Донских был задержан сотрудниками ФСБ только в мае прошлого года в подмосковной Истре.

В его окружении говорят, что все это время он спокойно жил в Липецкой и Московской областях, а о розыске узнал, когда решил отправиться на СВО. При оформлении документов ему предложили сначала урегулировать все вопросы с законом. Олег Донских через юристов начал выяснять свой процессуальный статус и судьбу возбужденных много лет назад дел и в итоге оказался за решеткой.

По результатам расследования экс-чиновнику в общей сложности по всем эпизодам инкриминировали хищение 2,6 млрд руб. Что касается незаконного хранения оружия, то речь идет о хранившемся у фигуранта дома раритетном нагане, который был признан боевым.

Сам экс-чиновник Минсельхоза свою вину категорически отрицал по всем пунктам. По его словам, он руководил обособленным филиалом «Росагролизинга» в Липецке, но при этом не был связан с организациями, с которыми заключались упоминаемые в уголовном деле договоры. Подписи же на документах, согласно оглашенной во время следствия версии Олега Донских, якобы ставили другие бывшие руководители «Росагролизинга», включая скоропостижно скончавшегося в 2009 году Леонида Орсика и Елену Скрынник. Стоит отметить, что из СИЗО господин Донских, которому уже исполнилось 56 лет, ходатайствовал об отправке его на СВО, но ему отказали на основании соответствующей рекомендации ФСБ.

Защита в прениях настаивала на допущенных следствием недоработках — неверной квалификации содеянного экс-чиновником и пр. Оглашение приговора, как сообщил “Ъ” адвокат Олега Донских Дим Юнусов, назначено на утро 29 декабря. Его коллега Евгений Худяков, в свою очередь, отметил, что, несмотря на большой объем дела (150 томов), председательствующая Наталья Русинова, по его мнению, провела процесс на «высоком профессиональном уровне», поэтому он с коллегами «надеются на объективное и справедливое решение суда».

Сергей Сергеев