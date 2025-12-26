Долги производителя стекла на Ставрополье продают за полмиллиарда рублей

Конкурсный управляющий ставропольского производителя стекла ООО «Гелиос» объявил о проведении повторных электронных торгов по продаже дебиторской задолженности на общую сумму более 555 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Самый крупный лот — права требования к ООО «Стеклоинвест» на сумму 187,2 млн руб. Номинальная величина этой задолженности достигает 208 млн руб. Второй по размеру лот включает долги ООО «Амбер» со стартовой ценой 93,4 млн руб. при номинале 103,8 млн руб.

Также на аукционе будут проданы права требования к ОАО «ЮгРосПродукт» (154,3 млн руб.), ООО «ТТ Альянс» (35,4 млн руб.), ООО «Евразия» (26,1 млн руб.), ООО «Лазурь» (13,1 млн руб.), ООО «ЮА Содействие» (13,4 млн руб.), ООО «Сундук» (5,5 млн руб.) и физическому лицу Томилину Е.В. (24,9 млн руб.).

Все долговые обязательства подтверждены определениями Арбитражного суда Ставропольского края по различным судебным делам в период с 2017 по 2025 год.

Задаток для участия в торгах составляет 20% от начальной стоимости каждого лота, шаг аукциона — 10%. Заявки на участие принимаются с 29 декабря 2025 года по 11 февраля 2026 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Гелиос» зарегистрировано в 2011 году селе Красногвардейское Ставропольского края. Основной вид деятельности — производство полых стеклянных изделий. Учредитель — Ирина Черкасова. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Убыток предприятия за 2024 год составляет 52,8 млн руб.

Процедура конкурсного производства компании ведется на основании решений арбитражного суда от июня 2020 года и декабря 2024 года. ООО «ЮГ Стекло» подало в Арбитражный суд Ставропольского края заявление о признании ООО «Гелиос» банкротом. Временный управляющий провел анализ финансово-хозяйственной деятельности компании за 2015-2017 годы. Выяснилось, что у предприятия не хватало средств для погашения краткосрочных обязательств. Коэффициент абсолютной ликвидности демонстрировал отрицательную динамику.

В ноябре дебиторский долг компании пытались продать за 621 млн руб. Однако из-за отсутствия заявок торги были признаны несостоявшимися.

Тат Гаспарян