На Дону руководителей стройфирмы обвинили в травмировании рабочего трубой

В Ростовской области директора и начальник участка строительной фирмы обвинили в нарушении правил безопасности (ч. 1 ст. 216 УК РФ) при строительстве газопровода, приведших к травмированию рабочего трубой, сорвавшейся с ковша экскаватора. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Следствием установлено, что тяжкий вред здоровью рабочего причинен 5 июня 2024 года в ходе погрузочно-разгрузочных работ на объекте строительства газопровода в с. Новоивановка Зерноградского района. На пострадавшего упала металлическая труба, соскользнувшая с ковша экскаватора.

«Установлено, что ответственными за соблюдение техники безопасности на объекте являлись генеральный директор и начальник участка, а произошедшее стало следствием грубых и системных нарушений с их стороны»,— отметили в ведомстве.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн