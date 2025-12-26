Мантуров сообщил о снижении российского авторынка на 19% в 2025 году

По итогам 2025 года продажи новых автомобилей всех сегментов на российском рынке снизятся на 19% и составят около 1,45 млн единиц. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Первый вице-премьер России Денис Мантуров

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Продажи легковых автомобилей по итогам года снизятся примерно на 16%, до 1,27 млн единиц, сообщил первый вице-премьер.

По данным Минпромторга РФ, в 2024 году продажи новых транспортных средств в России достигли 1,836 млн штук, что на 39% выше показателя 2023-го. Рынок новых легковых автомобилей в 2024 году вырос на 47%, продажи превысили 1,55 млн единиц — это стало лучшим результатом с 2019 года. Эксперты считают, что на рост авторынка в 2024 году повлияли отложенный спрос после дефицита прошлых лет, ожидание роста цен на автомобили и другие факторы.