Уральскую блогершу Уланову оставили в СИЗО до 1 марта

Свердловский областной суд оставил без изменения решение Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга о продлении срока содержания под стражей уральскому блогеру и основательнице «Ulanova Бюро» Екатерине Улановой, сообщили в объединенной пресс-службе судов. Она останется в СИЗО до 1 марта 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

В конце ноября Верх-Исетский райсуд продлил Екатерине Улановой срок содержания под стражей до 1 марта 2026 года. Однако адвокат обжаловал это постановление, прося изменить меру пресечения на не связанную с заключением под стражу.

«Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, выслушав доводы адвоката, мнение прокурора и потерпевших, возражавших против удовлетворения жалобы, внес изменение в постановление суда первой инстанции в части исчисления общего срока заключения под стражу»,— говорится в сообщении. При этом дата по которую Уланова будет находиться в СИЗО, оставлена прежней.

По данным суда, Екатерина Уланова обвиняется в совершении 522 преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба), 6 преступлений по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору), 4 преступлений по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием).

Уголовное дело в отношении блогера и основательницы онлайн-магазина «Ulanova Бюро» Екатерины Улановой было возбуждено в декабре 2023 года — после того, как в эфире телеканала НТВ рассказали о том, как она обманывает покупателей, и глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку. В сюжете рассказывалось, что Екатерина Уланова рекламировала вещи премиальных брендов (косметику, электронику) по низким ценам. Покупатели оплачивали покупки, но заказы не получали и деньги им никто не возвращал.

В декабре 2023 года свердловский Роспотребнадзор подал коллективный иск к Екатерине Улановой за срыв сроков доставки. По данным депутата Екатеринбургской городской думы Алексея Мещерякова, от ее действий пострадало более 800 человек.

Подробнее в материале «Ъ-Урал» — «Блогер вышла из интернета в СИЗО».

Полина Бабинцева