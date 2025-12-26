Над Крымом и Черным морем сбили 17 БПЛА за пять часов

В период с 8:00 мск по 13:00 мск силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 беспилотников самолетного типа над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

За указанный период 16 беспилотников сбили над Крымом. Один БПЛА сбили над акваторией Черного моря, сообщили в ведомстве.

В ночь на 26 декабря силы ПВО уничтожили 77 беспилотников самолетного типа. Из них 34 БПЛА сбили над Волгоградской областью, 23 — над Ростовской, по пять — над Калужской областью и Крымом. Еще три беспилотника уничтожили над территорией Москвы и Подмосковья. Над Черным морем сбили три БПЛА, два — над Белгородской областью, по одному — над Воронежской областью и Азовским морем.