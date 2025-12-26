В России сбили 77 беспилотников за ночь
За ночь в России сбили 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Были атакованы семь российских регионов. Об этом сообщили в Минобороны.
Над территорией Волгоградской области были сбиты 34 беспилотника. Также летательные средства были сбиты в следующих регионах:
- 23 беспилотника — над территорией Ростовской области;
- по пять беспилотников — над Калужской областью и Крымом;
- три беспилотника — над Московским регионом, в том числе один, который летел на столицу.
- два БПЛА — над территорией Белгородской области;
- один БПЛА — над территорией Воронежской области.
Кроме того, российские ПВО сбили три дрона над Черным морем и один — над Азовским.
В администрации Волгоградской области о налете сообщали в полночь. На тот момент властям не поступала информация о пострадавших и разрушениях.
По данным губернатора Юрия Слюсаря, в Ростовской области люди не пострадали. В Воронежской области пострадавших и разрушений тоже нет, заявил глава региона Александр Гусев. Власти остальных регионов о последствиях пока не сообщали.