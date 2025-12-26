Операторы связи начали привлекать новых абонентов доступом к нейросетям

Операторы связи начали привлекать новых абонентов других компаний доступом к витринам нейросетей, сообщили «Ъ» представители компаний. Такой подход рассматривается как способ поддержать маржинальность телеком-бизнеса, которая снижается в последние годы.

«Вымпелком» открыл доступ к зарубежным нейросетям через Telegram и веб-платформу не только для собственных, но и для сторонних пользователей. Бесплатно доступны 300 токенов, далее цены варьируются от 300 руб. за 1,5 тыс. токенов до 1,5 тыс. руб. за 8 тыс. токенов, при этом платные версии предназначены только для абонентов оператора. В компании отмечают, что тариф с нейросетями «План б.» привлек более 400 тыс. пользователей — «это более платежеспособная и молодая аудитория», чей средний чек на 25% выше среднего по базе. Ожидаемая конверсия пользователей нейрочата в клиентов «Билайна» оценивается в 1–2%.

Аналогичные решения предлагают и другие игроки. «МегаФон» запустил бота с доступом к GPT, GPT 5, DeepSeek, а также инструментам генерации изображений и музыки. Первые 20 запросов бесплатны, далее пакеты стоят от 59 руб., а оптимальный набор из 100 запросов и генерации изображений — 299 руб. В МТС сообщили, что у оператора есть тариф со встроенными ИИ-ассистентами: для части абонентов доступ безлимитный, для остальных — десять бесплатных запросов в месяц». В Т2 от комментариев отказались.

Подробности — в материале «Ъ» «Нейросети расставлены».