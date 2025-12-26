Нейросети расставлены

Операторы связи начали привлекать новых абонентов других компаний доступом к витринам нейросетей. Это может повысить маржинальность телекоммуникационного бизнеса, которая снижается в последние годы. Однако существующие предложения операторов оказываются существенно дороже прямой покупки доступа к API ИИ-моделей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Вымпелком» запустил доступ к зарубежным нейросетям через приложение в Telegram или с компьютера через сайт, рассказали “Ъ” в компании. Ранее оператор предоставлял доступ к зарубежным нейросетям только для собственных абонентов. Минимальные 300 токенов (базовые единицы текста, на которые разбиваются данные для обработки нейросетью) бесплатные, за большее количество нужно заплатить от 300 руб. (1,5 тыс. токенов) до 1,5 тыс. руб. (8 тыс. токенов) При этом платные версии доступны только для абонентов «Вымпелкома». На бесплатном тарифе доступны инструменты в GPT-5 Nano, Mini (1–5 токенов) и DeepSeek (3 токена). В платных версиях доступны Gemini, Claude, Grok и др.

В «Вымпелкоме» добавляют, что их тариф с нейросетями «План б.» привлек более 400 тыс. пользователей — «это более платежеспособная и молодая аудитория». По оценке компании, их ежемесячный чек на 25% выше, чем в среднем по базе. «Новый инструмент дает потенциальным клиентам возможность протестировать сервис бесплатно и при желании перейти на более продвинутые платные варианты, сменив оператора. Мы ожидаем конверсию пользователей нейрочата в клиентов "Билайна" на уровне 1–2%»,— заявили в компании.

Другие операторы также запускают подобные продукты. Так, «МегаФон» предлагает своим абонентам бота, с которым доступны нейросети GPT и ее расширенные модели, в том числе GPT 5, DeepSeek, а также модели для генерации изображений и музыки Claude 4, Midjourney, Suno.

«Подключение и первые 20 запросов к GPT бесплатны, далее стоимость составит от 59 руб. и будет зависеть от необходимого объема запросов в месяц. К примеру, оптимальный пакет из 100 запросов в месяц к GPT Plus и генерации картинок с помощью нейросети Dall-E 3 стоит 299 руб.»,— говорят в «МегаФоне». В пресс-службе МТС “Ъ” сказали, что у оператора есть тариф со встроенными ИИ-ассистентами, абонентам доступ к ИИ-ассистентам бесплатен и безлимитен, «абонентам других тарифов доступны 50 бесплатных запросов в месяц, абонентам других операторов — десять бесплатных запросов в месяц». В Т2 отказались от комментариев. “Ъ” не обнаружил подобной услуги у оператора.

«Предложение операторов для конечных пользователей выглядит экономически невыгодным: 300 руб. за 1,5 тыс. токенов — это в 100–200 раз дороже прямой покупки доступа к API тех же моделей через специализированные платформы, где цена составляет от нескольких копеек до 10–15 руб. за 1 тыс. токенов в зависимости от новизны модели»,— объясняет старший менеджер практики бизнес-консультирования «ТеДо» Екатерина Литвинова. Платные пакеты в диапазоне до 8 тыс. токенов не рассчитаны на интенсивную профессиональную работу, говорит кандидат экономических наук Алексей Лерон.

Даже при такой высокой маржинальности в абсолютных числах прирост выручки будет незначительным, добавляет партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.

«При использовании максимальных пакетов сервисом будет пользоваться лишь небольшая часть клиентской базы. Прогнозируемый прирост выручки составит не более 1–2% от общей выручки оператора»,— отмечает он.

«Запуск доступа к нейросетям через платформы операторов является отражением кризиса маржинальности традиционного телеком-бизнеса»,— добавляет госпожа Литвинова. У операторов связи снижается операционная доходность, а разработка и продажа высокотехнологичных продуктов являются перспективным направлением для всей телеком-индустрии, говорит она. По оценке госпожи Литвиновой, рынок платных подписок на ИИ-инструменты может достигнуть 1,5 млрд руб. к 2030 году.

«Основной эффект, который хочет получить оператор,— это не прямая монетизация, а повышение лояльности абонентов и снижение их оттока»,— говорит господин Кудряшов. Из отчета по покрытию телеком-сектора Совкомбанка следует, что в 2024 году у «Вымпелкома» была наименьшая доля рынка в деньгах — 14%, а также меньше всего абонентов — 43 млн — при наибольшем на рынке APRU (средний доход на одного пользователя).

Алексей Жабин