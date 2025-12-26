ВТБ присоединит Почта-банк на майских праздниках в 2026 году

В период майских праздников 2026 года Почта-банк будет напрямую присоединен к ВТБ (MOEX: VTBR). Об этом заявил первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

«До этого определенная часть клиентов будет мигрирована, кредитный портфель цессирован»,— сообщил господин Пьянов журналистам (цитата по «Интерфаксу»). Он напомнил, что с 1 января ВТБ станет оператором «Пушкинской карты» вместо Почта-банка. Это связано с тем, что пик использования «Пушкинской карты» для посещения музеев, выставок и кинотеатров приходится на январские праздники, отметил Дмитрий Пьянов.

«Пушкинские карты» оператора Почта-банк будут действовать до конца 2025 года. Подать заявление о ее перевыпуске можно через «Госуслуги». Пластиковую карту можно будет получить в отделениях ВТБ с 12 января 2026 года.