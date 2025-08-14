ВТБ в 2026 году станет банком-оператором «Пушкинской карты»

Банк ВТБ (MOEX: VTBR) станет оператором программы «Пушкинская карта» вместо Почта-банка. Изменения вступят в силу с 1 января 2026 года, сообщили на сайте Минкульта России.

Пользователи «Пушкинской карты» могут подать заявление о перевыпуске карты через «Госуслуги». Обновленная карта с лимитом в 5 тыс. руб. появится в приложении «Госуслуги Культура» или приложении ВТБ. Пластиковую карточку можно будет получить в отделениях банка с 12 января 2026 года. Карта оператора Почта-Банк будет действовать до конца этого года.

Проект «Пушкинская карта» реализуется Минкультуры, Минцифры и Почта-банком. Он запущен по инициативе президента 31 августа 2021 года, чтобы привлечь подростков и молодых людей к культурной жизни России. На каждой карте лежит 5 тыс. руб., которые они могут потратить в течение года на музеи, филармонии, концертные залы, театры и кинотеатры. Баланс карты пополняется 1 января каждого года или после первого выпуска. Сделать «Пушкинскую карту» могут все граждане России в возрасте от 14 до 22 лет.