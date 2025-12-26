Сотрудницам воронежского министерства ЖКХ продлили меру пресечения

Центральный райсуд Воронежа продлил до 27 марта меру пресечения в виде запрета определенных действий заместительницам министра ЖКХ Воронежской области Елене Евсюковой и Наталии Толчеевой, обвиняемым в злоупотреблении полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в суде.

Заместитель министра ЖКХ Воронежской области Наталия Толчеева во время первого заседания по избранию меры пресечения

Фото: Сергей Толмачев / Коммерсантъ

Чиновницам смягчили меру пресечения минувшей осенью. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», им запрещено находиться вне дома после 21 часа, менять место жительства и общаться с другими лицами, проходящими по их делу, без разрешения следователя.

С января этого года заместительницы министра находились под домашним арестом. Тогда сотрудники полиции предъявили им обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы). Позже обвинение переквалифицировали. Вину в мошенничестве Елена Евсюкова и Наталия Толчеева отрицали.

Обвинения чиновниц касаются обстоятельств исполнения госконтракта на исследование объемов мусора в нескольких населенных пунктах региона. В 2022 году региональный департамент ЖКХ (ныне — министерство) заключил его с крымским ООО «Альфа». Компания исполнила его за 9,4 млн руб. На основе собранных данных были установлены нормативы и тарифы для утилизации мусора, которые позже суд отменил по иску регоператора. Следствие считает, что чиновницы приняли работы от «Альфа» без проведения экспертиз, а также сфальсифицировали полученные результаты нормативов накопления твердых коммунальных отходов до устраивающих их показателей.

