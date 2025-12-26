На Ставрополье продлили программу развития сельских территорий

В 2026 году Ставропольский край продолжит программу «Комплексное развитие сельских территорий». Федеральный бюджет выделит региону 8,5 млн рублей на жилье для четырех семей и 15,7 млн на благоустройство. Об этом заявил замминистра сельского хозяйства Артем Ильин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Ставропольского края

В 2025 году край потратил на программу 217 млн руб., из них 18,4 млн руб. пришли из Москвы. Деньги распределили по направлениям: 23,6 млн ушли на благоустройство. Жители увидели результат в шести проектах — в Ладовской Балке Красногвардейского округа, Донском, Труновском и Безопасном Труновского округа, Староизобильненской и Баклановской Изобильненского округа. Работы завершили вовремя, территории преобразились.

Направление «Улучшение жилищных условий» получило 11,9 млн руб. Пять семей из Александровского, Апанасенковского, Кировского и Курского округов стали получателями выплат. Семьи улучшили условия, программа помогла решить жилищные проблемы. Крупные инфраструктурные проекты идут полным ходом. В Арзгире реконструируют школу №1, жители ждут открытия. В Кочубеевском округе обновляют спорткомплекс «Урожай».

Программа вписывается в госпрограмму развития АПК. В 2025 году край получил 5,5 млрд руб. из федерального бюджета на поддержку села в целом. Урожай зерновых вырос на 20% — собрали 10 млн тонн. Мелиорация охватила тысячи гектаров, ввели в оборот 103 тыс. га орошаемых земель.

В 2026 году акцент сохранится. Регион увеличит количество агроклассов с 60 до 82. Школьники в них изучают генетику, селекцию и агрохимию на современном оборудовании. К 2030 году в России создадут 18 тыс. таких классов для 300 тыс. учеников. Артем Ильин подчеркнул: федеральные деньги напрямую решают нужды селян. Благоустройство охватит новые территории, жилье дадут семьям из уязвимых категорий.

Станислав Маслаков