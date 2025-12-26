Сугробы в Москве за новогодние каникулы вырастут до 19-24 см

В начале января сугробы в Москве достигнут высоты 19-24 см. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ночь на 26 декабря в Московской области выпало около 30% от месячной нормы осадков, в Москве — 18%, рассказал синоптик в своем Telegram-канале. В подмосковном Клину зафиксировано 14мм твердых осадков, в Долгопрудном — 13 мм, Волоколамске и Дмитрове — 10 мм.

Из-за ночной метели в столичных аэропортах задержали более 100 рейсов. Власти Москвы призвали пользоваться метро для передвижения по городу.