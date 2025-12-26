В аэропортах Москвы из-за метели задержали более 100 рейсов

Ночью в московских аэропортах задержали более 100 рейсов из-за сильной метели и уборочных работ на взлетных полосах, сообщило агентство «Москва». К утру аэропорты Домодедово и Шереметьево нормализовали работу.

Из-за непогоды в столице задержали вылеты 156 самолетов. В Шереметьево — 75 воздушных судов, в Домодедово — 37. Во Внуково рейсы перенесли у 35 самолетов, а в Жуковском — у девяти. Задержки также связаны с работами по противообледенительной обработке.

В аэрогавани Внуково некоторые рейсы все еще отправляются с задержками — сейчас отложено 19 вылетов. Аэропорт Жуковский также работает штатно, сообщили агентству в пресс-службе воздушной гавани. Наземные службы подготовлены к работе в сложных метеоусловиях. Возможные задержки связаны с поздним прибытием самолетов.