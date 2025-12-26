Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за метели и гололеда

Для поездок по Москве 26 декабря лучше пользоваться метро, заявили в столичном дептрансе. По прогнозам метеорологов, сегодня в городе ожидаются снег и сильный ветер, возможно образование гололедицы.

Водителей призвали быть более внимательными на дорогах: «Избегайте резких маневров, снижайте скорость вблизи пешеходных переходов, не отвлекайтесь на телефон».

В дептрансе отметили, что в предновогодние дни дороги будут особенно загружены. Автомобилистам рекомендовали по возможности перенести поездки на более позднее время — после 20:00 мск.