Путин выразил соболезнования в связи со смертью Веры Алентовой

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РФ Веры Алентовой в связи со смертью актрисы. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Примите глубокие соболезнования, слова поддержки и сочувствия в связи с кончиной Веры Валентиновны Алентовой»,— написал господин Путин. Он отметил, что госпожа Алентова была талантливой актрисой и человеком с щедрой душой.

Актриса умерла 25 декабря в возрасте 83 лет. По данным СМИ, причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Актриса умерла в реанимации столичной больницы, куда ее доставили из Театра имени Маяковского — Вере Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким.

Церемония прощания с народной артисткой состоится 29 декабря в Московском драматическом театре имени Пушкина, в котором актриса служила 60 лет.