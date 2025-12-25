Прощание с актрисой Верой Алентовой пройдет 29 декабря в Театре имени Пушкина

Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой состоится 29 декабря в Московском драматическом театре имени Пушкина, в котором актриса прослужила 60 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Вера Алентова

Вера Алентова умерла сегодня в возрасте 83 лет. Утром актриса присутствовала на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в Театре имени В. В. Маяковского. Во время панихиды госпоже Алентовой стало плохо, ее увезли на скорой. О ее смерти стало известно через несколько часов.

Актриса служила в Театре имени Пушкина с 1965 года. За годы карьеры она сыграла на сцене несколько десятков ролей. В том же 1965-м Вера Алентова дебютировала в кино в фильме «Дни летные». Широкую известность актриса получила благодаря роли Екатерины в фильме «Москва слезам не верит». Всего фильмография госпожи Алентовой насчитывает свыше 30 ролей.