В Турции выданы ордеры на арест 14 футболистов по делу о ставках

Прокуратура Стамбула выдала ордер на арест 29 человек, включая 14 игроков, в рамках расследования по делу о незаконных ставок на футбольные матчи. Об этом сообщает TRT Haber.

По информации источника, были задержаны бывший генеральный директор «Галатасарая» Эрден Тимур и вице-президент «Эюпспора» Фатих Кулаксыз (эти клубы выступают в Турецкой футбольной Суперлиге), а также директор по международным связям Федерации футбола Турции (TFF) Бугра Джем Имамоглуллары.

В октябре Дисциплинарный совет TFF отстранил от работы 149 арбитров, обвиняемых в ставках на матчи, на срок от 8 до 12 месяцев. Десять судей сделали за пятилетний срок (именно столько длилось расследование) более 10 000 ставок, а один из них — 18 227. Также были дисквалифицированы 102 футболиста, в том числе действующие чемпионы страны. По данным TFF, в совершении незаконных ставок подозреваются 1024 игрока.

Президент TFF Ибрагим Хаджиосманоглу сообщил, что в результате скандала со ставками из страны было вывезено $52 млрд. Также он заявил, что организация начала начала переговоры с Международной федерацией футбола (FIFA) о продлении на 15 дней зимнего трансферного окна для турецких клубов в связи с возможными кадровыми потерями.

Таисия Орлова