Володин: Госдума уже рассматривает законопроект о передвижных аптеках

В Госдуме приступили к рассмотрению законопроекта, который предполагает создание передвижных аптечных пунктов. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Они будут доставлять лекарства в те села, деревни и поселки, где отсутствуют стационарные аптеки и фармпункты. Это особенно актуально для отдаленных территорий»,— написал Вячеслав Володин. Он отметил, что соответствующий вопрос поднимался во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным.

На конец сентября 2025 года в России работало 83 тыс. аптек. Из них только 14% расположены в малонаселенных пунктах и труднодоступных районах, где проживают 8 млн человек, отметил господин Володин.

Законопроект предполагает, что одна передвижная аптека сможет обслуживать до 50 закрепленных мест. Изначально такие пункты внедрят в регионы, где наблюдается наибольшая востребованность. Это позволит оценить эффективность механизма и необходимость его более широкого распространения, пояснил спикер.

17 декабря депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о федеральном эксперименте по розничной продаже лекарств с помощью передвижных аптек. Согласно документу, эксперимент будет проходить с 1 июня 2026-го по 1 июня 2029 года. В соответствии с законопроектом, в передвижных аптечных пунктах будет запрещена продажа некоторых лекарств. Среди них — наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества. Также ограничат торговлю препаратами предметно-количественного учета, иммунобиологических лекарств, препаратов, которые нужно хранить при температуре ниже 15°C, и лекарств, содержащих спирт.

Инициативу поддержал на «Итогах года» президент Владимир Путин.