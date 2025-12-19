Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
«Итоги года» с Владимиром Путиным-2025. Ключевые высказывания президента за 4,5 часа

Путин заявил о достижении Россией полного цифрового суверенитета благодаря MAX

19 декабря в Гостином дворе президент России Владимир Путин подвел итоги года. Мероприятие прошло в формате совмещенной прямой линии с пресс-конференцией. Президенту прислали более 3 млн вопросов. За 4 часа 28 минут господин Путин ответил на 103 вопроса, среди которых — ситуация на фронте, мирный план по Украине, повышение НДС, отношения с Западом, жилищные вопросы, демографическая политика, цифровой суверенитет и др. Главные темы и ответы Владимира Путина — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

СВО, Украина, переговоры

  • Пока мы не видим готовности Украины к миру и территориальным уступкам.
  • Стратегическая инициатива полностью перешла в руки ВС РФ. По всем направлениям противник отходит.
  • Россия не считает себя ответственной за гибель людей в украинском конфликте, не Москва начала эту войну.
  • Перед саммитом на Аляске России предложили пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкорридж, я сказал, что мы с предлагаемыми компромиссами согласны. Говорить, что мы что-то отвергаем — некорректно.
  • Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах на Украине.
  • Россия готова отказаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов.
  • Атаки на российские танкеры не нарушают поставок, а лишь создадут дополнительные угрозы.
  • Атаки на российские танкеры ведутся в том числе для повышения страховых взносов.

Запад и активы РФ

  • Изъятие российских активов — это не кража, а грабеж с тяжелыми последствиями для грабителей. Это не просто удар по имиджу, а подрыв доверия к еврозоне.
  • Одна из идей ЕС — выдать репарационный кредит Украине, но это последствия для бюджета каждой страны, это увеличение бюджетного долга.
  • Мы постараемся найти юрисдикцию, не зависящую от политического влияния.
  • Не будет никаких новых СВО, если Запад будет относиться к России с уважением и соблюдать ее интересы.
  • Все только выиграют, если Россия и Европа будут сотрудничать.
  • Россия готова работать с Великобританией и США, но на равных.
  • Запад своими руками создал сегодняшний конфликт на Украине и продолжает нагнетать обстановку.
  • Попытка блокады Калининградской области выведет конфликт на невиданный уровень вплоть до крупномасштабного военного конфликта.

Санкции против сербской NIS

  • У России есть соглашение с Сербией по поводу рестрикций в отношении NIS.
  • Россия исходит из того, что руководство Сербии исполнит взятые на себя обязательства в рамках межправсоглашения.

Экономика

  • Рост ВВП составляет 1%, но если взять за трехлетку, то общий рост — 9,7%, а в еврозоне рост — 3,1%.
  • Рост в 1% — осознанные действия со стороны правительства и ЦБ, связаны с таргетированием инфляции.
  • Инфляция к концу года может опуститься до 5,7-5,8%.
  • Дефицит бюджета должен в трехлетку составить не более 1,5%.
  • Уровень безработицы, который и так был рекордным, стал еще ниже — 2,2%.
  • Сохраняются хорошие темпы повышения реальных зарплат, за год они выросли на 4,5%.
  • Рост производительности труда в России скромный — всего 1%, эту ситуацию нужно исправлять.
  • Международные резервы ЦБ растут, они составили $741,5 млрд.

Деятельность ЦБ

  • Реакция реального сектора на снижение ставки на 0,5 п.п. предсказуема, но посмотрим на результат.
  • Динамика кредитования требует от ЦБ осторожных действий, чтобы потом не пришлось опять повышать ставку.
  • ЦБ должен действовать аккуратно, чтобы не допустить всплеска инфляции.
  • Снижение инвестиционной активности в России за первые три квартала составило 3,1%.

Налоги

  • Цель — достичь сбалансированности бюджета, это получилось в том числе и благодаря повышению НДС до 22%.
  • Когда повышается налоговое бремя, появляется искушение уйти от уплаты этого налога. Нужно избавиться от теневой экономики и ухода в тень при уплате налогов.
  • Повышение НДС не будет вечным. Конечная цель — снижение налогового бремени в будущем.

Ипотека

  • Прошу правительство не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода новостроек.
  • Семейная ипотека должна быть направлена не столько на поддержку строительного сектора, сколько на поддержку семей с детьми.
  • Семейная ипотека уже расширена на вторичное жилье в городах с низким уровнем строительства.

Автопром

  • Надеюсь, что повышение утильсбора не будет вечным.
  • Повышение утилизационного сбора и стоимости иномарок затрагивает в основном граждан с хорошими доходами и в крупных городах.

Авиастроение

  • Рост цен на авиаперевозки в России отчасти связан с нехваткой авиапарка.
  • России нужны такие самолеты, как Ан-124 «Руслан» и модернизированные ИЛ-76.
  • МС-21 — конкурентноспособный самолет для международного рынка.
  • Россия нуждается в самолете для региональных перевозок, будем над этим работать.

Демография

  • Отказ в мерах поддержки многодетным при небольшом превышении порога нуждаемости — ошибка.
  • Продление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет — вопрос только бюджетных ограничений. Кабмину предстоит подумать над этим.
  • Коэффициент рождаемости в России — 1,4, нужно добиться 2.
  • В некоторых регионах на поддержку рождаемости выделили 75 млрд руб. за последние несколько лет. С поддержкой сохранения семейной ипотеки под 6% нужно еще поработать.
  • Если расходы на ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода семьи, то государство должно оказать поддержку.
  • С 1 января 2026 года будут введены меры поддержки семей с детьми. Из 13% уплаченных налогов 7% будут возвращаться в семью.
  • Семьи, которые получают поддержку, не должны лишаться их при повышении уровня своих доходов.
  • Необходимо подумать о продлении работы детсадов до 8 вечера, но потребуется увеличивать число воспитателей.

Образование

  • Обязательного распределения в конкретный город выпускников медвузов не будет, вопрос лишь в отработке по специальности.
  • В будущем возможна отмена обязательной отработки для выпускников медвузов.
  • Обязательная отработка не распространится на выпускников педагогических вузов.

Телефонное мошенничество

  • По данным МВД, количество связанных с мошенничеством преступлений сократилось на 7%, а ущерб на 33%.
  • Кто бы с вами и каким голосом ни говорил, но как только начали говорить о деньгах — сразу кладите трубку.
  • Ни с кем и никогда не обсуждайте вопросы, связанные с деньгами и имуществом.

Ограничения интернета

  • Отмены отключений мобильного интернета не будет. Ограничения мобильной связи минимизируют опасность при налетах дронов.
  • Есть два способа решения проблемы с отключением интернета. Первый — переход на отечественное программное обеспечение и «железо». Второй — использовать возможности наших иностранных производителей, которые работают здесь. Но надо договариваться с ними о том, чтобы они эти сервисы переводили на территорию России.

Госрегулирование цен

  • Госрегулирование рыночных цен на продукты опасно. Как только начнем регулировать, как только ставим определенную планку, сразу пропадает товар.
  • Есть сферы, где госрегулирование цен необходимо, в том числе в сфере жизненно необходимых лекарств.

Лекарства

  • Льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам даже в частных аптеках.
  • Решить проблему можно за счет расширения аптечной сети и использования новых каналов распространения: внедрение передвижных аптек, а также продажа лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП).
  • Еще одно направление — развитие доставки лекарственных препаратов через систему «Почты России».

Цифровой суверенитет

  • Россия с появлением своего мессенджера MAX добилась полного цифрового суверенитета. Есть три страны, которые им обладают: США, Китай и Россия.
  • В отношении Telegram и других мессенджеров проблема в одном — соблюдение российских законов.
  • Запрещать зарубежные чат-боты в России не будут, однако такие компании должны соблюдать российские законы.

Послание потомкам

Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда нашими текущими заботами, но мы не стояли на месте. Мы шли вперед, боролись, сражались, наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались, думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами. Точка.

Анна Токарева

