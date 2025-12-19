«Итоги года» с Владимиром Путиным-2025. Ключевые высказывания президента за 4,5 часа
Путин заявил о достижении Россией полного цифрового суверенитета благодаря MAX
19 декабря в Гостином дворе президент России Владимир Путин подвел итоги года. Мероприятие прошло в формате совмещенной прямой линии с пресс-конференцией. Президенту прислали более 3 млн вопросов. За 4 часа 28 минут господин Путин ответил на 103 вопроса, среди которых — ситуация на фронте, мирный план по Украине, повышение НДС, отношения с Западом, жилищные вопросы, демографическая политика, цифровой суверенитет и др. Главные темы и ответы Владимира Путина — в подборке «Ъ».
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
СВО, Украина, переговоры
- Пока мы не видим готовности Украины к миру и территориальным уступкам.
- Стратегическая инициатива полностью перешла в руки ВС РФ. По всем направлениям противник отходит.
- Россия не считает себя ответственной за гибель людей в украинском конфликте, не Москва начала эту войну.
- Перед саммитом на Аляске России предложили пойти на определенные компромиссы. Приехав в Анкорридж, я сказал, что мы с предлагаемыми компромиссами согласны. Говорить, что мы что-то отвергаем — некорректно.
- Россия готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах на Украине.
- Россия готова отказаться от ударов вглубь территории Украины на время выборов.
- Атаки на российские танкеры не нарушают поставок, а лишь создадут дополнительные угрозы.
- Атаки на российские танкеры ведутся в том числе для повышения страховых взносов.
Запад и активы РФ
- Изъятие российских активов — это не кража, а грабеж с тяжелыми последствиями для грабителей. Это не просто удар по имиджу, а подрыв доверия к еврозоне.
- Одна из идей ЕС — выдать репарационный кредит Украине, но это последствия для бюджета каждой страны, это увеличение бюджетного долга.
- Мы постараемся найти юрисдикцию, не зависящую от политического влияния.
- Не будет никаких новых СВО, если Запад будет относиться к России с уважением и соблюдать ее интересы.
- Все только выиграют, если Россия и Европа будут сотрудничать.
- Россия готова работать с Великобританией и США, но на равных.
- Запад своими руками создал сегодняшний конфликт на Украине и продолжает нагнетать обстановку.
- Попытка блокады Калининградской области выведет конфликт на невиданный уровень вплоть до крупномасштабного военного конфликта.
Санкции против сербской NIS
- У России есть соглашение с Сербией по поводу рестрикций в отношении NIS.
- Россия исходит из того, что руководство Сербии исполнит взятые на себя обязательства в рамках межправсоглашения.
Экономика
- Рост ВВП составляет 1%, но если взять за трехлетку, то общий рост — 9,7%, а в еврозоне рост — 3,1%.
- Рост в 1% — осознанные действия со стороны правительства и ЦБ, связаны с таргетированием инфляции.
- Инфляция к концу года может опуститься до 5,7-5,8%.
- Дефицит бюджета должен в трехлетку составить не более 1,5%.
- Уровень безработицы, который и так был рекордным, стал еще ниже — 2,2%.
- Сохраняются хорошие темпы повышения реальных зарплат, за год они выросли на 4,5%.
- Рост производительности труда в России скромный — всего 1%, эту ситуацию нужно исправлять.
- Международные резервы ЦБ растут, они составили $741,5 млрд.
Деятельность ЦБ
- Реакция реального сектора на снижение ставки на 0,5 п.п. предсказуема, но посмотрим на результат.
- Динамика кредитования требует от ЦБ осторожных действий, чтобы потом не пришлось опять повышать ставку.
- ЦБ должен действовать аккуратно, чтобы не допустить всплеска инфляции.
- Снижение инвестиционной активности в России за первые три квартала составило 3,1%.
Налоги
- Цель — достичь сбалансированности бюджета, это получилось в том числе и благодаря повышению НДС до 22%.
- Когда повышается налоговое бремя, появляется искушение уйти от уплаты этого налога. Нужно избавиться от теневой экономики и ухода в тень при уплате налогов.
- Повышение НДС не будет вечным. Конечная цель — снижение налогового бремени в будущем.
Ипотека
- Прошу правительство не продлевать мораторий на штрафы для застройщиков за задержку ввода новостроек.
- Семейная ипотека должна быть направлена не столько на поддержку строительного сектора, сколько на поддержку семей с детьми.
- Семейная ипотека уже расширена на вторичное жилье в городах с низким уровнем строительства.
Автопром
- Надеюсь, что повышение утильсбора не будет вечным.
- Повышение утилизационного сбора и стоимости иномарок затрагивает в основном граждан с хорошими доходами и в крупных городах.
Авиастроение
- Рост цен на авиаперевозки в России отчасти связан с нехваткой авиапарка.
- России нужны такие самолеты, как Ан-124 «Руслан» и модернизированные ИЛ-76.
- МС-21 — конкурентноспособный самолет для международного рынка.
- Россия нуждается в самолете для региональных перевозок, будем над этим работать.
Демография
- Отказ в мерах поддержки многодетным при небольшом превышении порога нуждаемости — ошибка.
- Продление пособий по уходу за ребенком до 3-х лет — вопрос только бюджетных ограничений. Кабмину предстоит подумать над этим.
- Коэффициент рождаемости в России — 1,4, нужно добиться 2.
- В некоторых регионах на поддержку рождаемости выделили 75 млрд руб. за последние несколько лет. С поддержкой сохранения семейной ипотеки под 6% нужно еще поработать.
- Если расходы на ЖКХ превышают 22% от совокупного дохода семьи, то государство должно оказать поддержку.
- С 1 января 2026 года будут введены меры поддержки семей с детьми. Из 13% уплаченных налогов 7% будут возвращаться в семью.
- Семьи, которые получают поддержку, не должны лишаться их при повышении уровня своих доходов.
- Необходимо подумать о продлении работы детсадов до 8 вечера, но потребуется увеличивать число воспитателей.
Образование
- Обязательного распределения в конкретный город выпускников медвузов не будет, вопрос лишь в отработке по специальности.
- В будущем возможна отмена обязательной отработки для выпускников медвузов.
- Обязательная отработка не распространится на выпускников педагогических вузов.
Телефонное мошенничество
- По данным МВД, количество связанных с мошенничеством преступлений сократилось на 7%, а ущерб на 33%.
- Кто бы с вами и каким голосом ни говорил, но как только начали говорить о деньгах — сразу кладите трубку.
- Ни с кем и никогда не обсуждайте вопросы, связанные с деньгами и имуществом.
Ограничения интернета
- Отмены отключений мобильного интернета не будет. Ограничения мобильной связи минимизируют опасность при налетах дронов.
- Есть два способа решения проблемы с отключением интернета. Первый — переход на отечественное программное обеспечение и «железо». Второй — использовать возможности наших иностранных производителей, которые работают здесь. Но надо договариваться с ними о том, чтобы они эти сервисы переводили на территорию России.
Госрегулирование цен
- Госрегулирование рыночных цен на продукты опасно. Как только начнем регулировать, как только ставим определенную планку, сразу пропадает товар.
- Есть сферы, где госрегулирование цен необходимо, в том числе в сфере жизненно необходимых лекарств.
Лекарства
- Льготные лекарства должны оставаться по фиксированным ценам даже в частных аптеках.
- Решить проблему можно за счет расширения аптечной сети и использования новых каналов распространения: внедрение передвижных аптек, а также продажа лекарств в фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП).
- Еще одно направление — развитие доставки лекарственных препаратов через систему «Почты России».
Цифровой суверенитет
- Россия с появлением своего мессенджера MAX добилась полного цифрового суверенитета. Есть три страны, которые им обладают: США, Китай и Россия.
- В отношении Telegram и других мессенджеров проблема в одном — соблюдение российских законов.
- Запрещать зарубежные чат-боты в России не будут, однако такие компании должны соблюдать российские законы.
Послание потомкам
Мы, жившие в России, в нескончаемом потоке времени, в XX и XXI веке с благодарностью воспринимали все, что было сделано нашими предшественниками, нашими предками. Мы жили, как все, везде и всегда нашими текущими заботами, но мы не стояли на месте. Мы шли вперед, боролись, сражались, наилучшим образом старались решать проблемы, которые ставило перед нами наше время. Мы думали о будущем, думали о вас. И если в ваших руках сейчас наше послание, это значит, что и вы чувствуете себя частью нашего общего бесконечного потока времени. Это значит, что и вы чувствуете и понимаете связь времен. Это очень важно. Поздравляем вас с этим. Это значит, что и мы, когда работали, сражались, думали о вас, жили не напрасно. И у нас многое получилось. Мы желаем, чтобы удача всегда была рядом с вами, чтобы вы были счастливы, чтобы ваши дети, ваши внуки и правнуки ваши гордились вами так, как мы в наше время гордимся нашими отцами, дедами и прадедами. Точка.
Фотогалерея
Итоги 2025 года с Владимиром Путиным
Произошла ошибка загрузки данных графика индикаторов.